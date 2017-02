Suspirantes en el Sindicato de OPB

Juan Juárez Mauss

Ocho son los suspirantes que buscaran en el mes de abril la secretaría general del sindicato del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, algunos con negros antecedentes y otros muy verdes para ocupar el puesto.

Ha trascendido que el que tiene más oportunidad de asumir el cargo es Juan Pablo Ley Moo, consentido del Presidente Municipal Luis Torres Llanes. “Pablito ley”, como lo conocen sus compañeros, apoyó la campaña electoral del ahora edil a pesar de las amenazas que tuvo por parte del ex presidente Eduardo Espinosa Abuxapqui de retirarle la plaza de base por no comulgar con su candidata Alet Molgora Glover; es ahora que el trabajador de la contraloría se siente fortalecido y buscará “cobrar factura” a Luis Torres Llanes por su incondicional apoyo.

Pero Pablo Ley no la tiene fácil, pues Edgar Sandoval, Oficial Mayor del Ayuntamiento, también tiene interés en poner a alguien de su confianza en este tan golpeado sindicato que ha sido saqueado por sus anteriores secretarios generales. Ramón Zapata, el ex secretario general y amigo de aventuras juveniles de Edgar Sandoval, pregona en pasillos del edificio de la avenida Álvaro Obregón que él es el bueno, pese a que en su gestión como líder sindical dejó muchas dudas entre los trabajadores.

Otro que quiere reverdecer viejos logros es Vicente Torres Martínez, el “bigotón de los servicios públicos municipales” a quien las bases recuerdan gratamente, pero estas mismas han dicho ya no más ex líderes esta vez.

Manuel Sol, actual tesorero de la dirigencia que encabeza José Ángel Pérez Chávez, aún sigue desojando la margarita pese a que estatutariamente debió de dejar el cargo en el mes de diciembre, pues los estatutos marcan que cuatro meses antes los miembros de la planilla en funciones interesados en participar deben de renunciar al cargo, cosa que el “hijo” de Pérez Chávez no ha hecho.

Entre los que han levantado la mano está el eterno aspirante a este cargo, nos referimos a Manuel Carrillo Cupul, a quienes los trabajadores en redes sociales dicen apoyar pero como en otras elecciones esto no se ve reflejado a la hora de votar. Carrillo Cupul nada contra corriente, pues se le identifica como gente de Eduardo Espinosa y esto no le favorece para ser apoyado por los que ahora mandan, si no habría que preguntarle al Secretario General, Roger Peraza Tamayo.

Al inicio expresamos ocho aspirantes, nos faltaron tres, estos no han asomado la cabeza a espera de que los panistas y perredistas que hoy dirigen el ayuntamiento les den las indicaciones de iniciar campañas, se mantienen ocultos, pero las bases saben quiénes son y a qué se dedican, y en su momento saldrán del gueto donde los tienen sus superiores.

Ya para rematar y para que no se sienta olvidado, José Ángel Pérez Chávez, actual dirigente, termina como inició su gestión, mal, haciéndola ahora de cobrador, ya que de sus once directivos que puso ninguno quiere pagar el préstamo de más de 70 mil pesos que les dio a través de la caja de ahorro del sindicato, por lo que anda de rodillas implorando devuelvan al menos parte del dinero, que por cierto entregó sin cobrarles réditos, como sí lo hicieron otros compañeros que pidieron préstamos.