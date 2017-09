Borgistas, a la cárcel en cuestión de horas

A Tiro de Piedra

La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie

Montesquieu

Julián Santiesteban

Novedades Chetumal

Si lo declarado por el fiscal general del estado de Quintana Roo es cierto, en cuestión de horas, varios ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo serán detenidos y encarcelados por su responsabilidad en el desfalco a las arcas públicas. No es la primera vez que el funcionario hace anuncios de este tipo, pero ahora puso incluso fecha límite: mañana sábado 16 de septiembre.

La declaración la hizo el funcionario esta misma semana, sin precisar –por obviedad- quienes serán los detenidos ni la cantidad de personas, pero es importante recordar que recientemente se interpusieron 27 denuncias en contra de 84 ex funcionarios estatales, que se suman a las 17 que se habían interpuesto, y si se considera que a principios de septiembre el fiscal aseveró que se elaboraron fichas rojas para que la Interpol localice a los imputados, que haya asegurado que a más tardar este sábado habrá detenciones, implica que ya los tienen ubicados.

El mes anterior trascendió que se habían emitido ya cinco órdenes de aprehensión, una de ellas federal en contra del ex candidato a la gubernatura y ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante; y del fuero común en contra de Gabriel Mendicuti Loria, ex secretario de Gobierno; Juan Pedro Mercader, ex secretario de Seguridad Pública y ex titular del Infovir; Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y Fernando Escamilla, ex titular de Infraestructura y Transporte; habrá que ver si alguno de ellos es presentado ante las autoridades el día de mañana.

Hasta ahora hay cuatro detenidos relacionados con el desfalco a las arcas y por el desempeño irregular de la función pública: El mismo ex gobernador, Roberto Borge Angulo; el ex titular de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo; el ex titular de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (Saesa), Carlos Gutiérrez Acosta; y el ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Víctor Hugo Loyola Corona; habrá que ver cuántos más inician la semana en la cárcel.

Cabe decir que las detenciones se harán con base en las denuncias hechas por la Auditoría Superior del Estado, y vale la pena destacarlo porque la aplicación de la justicia ha parecido por momentos lenta, transcurrió ya el primer año de gobierno y parece que, por fin, el anhelo de justicia será satisfecho, pues por la contundencia del anuncio, los detenidos serán tan sólo los primeros de una larga lista de ex funcionarios que seguramente esta noche no podrán conciliar el sueño. Las acciones corresponden ahora a la Fiscalía, conste que las fechas las estableció el mismo Miguel Ángel Pech Cen. A esperar los resultados, que buena falta hacen; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.