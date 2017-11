El “Chino” Zelaya traiciona a los taxistas

Juan Juárez Mauss | Opinión

Una puñalada trapera, es la que ha recibido el gremio de taxistas en Quintana Roo del diputado local Fernando Zelaya, presidente de la Comisión de Transporte de la XV legislatura, al anunciar que las conversaciones con la empresa UBER van muy avanzadas y se encuentran cercanas a poder realizar las modificaciones correspondientes a la Ley de Transporte para que den el servicio en la entidad.

Tal afirmación puede costarle al “Chino” Zelaya la candidatura que busca para la presidencia municipal de Othón Blanco, ya que en febrero de este año, afirmaba en medios de comunicación que UBER no entraría a dar el servicio, pero ahora asegura “que en la entidad existen grandes polos turísticos y no hay sistema de movilidad de primer orden”. ¿Qué pensarán de esto los integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV)?

El diputado ya no podrá poner excusas ni culpar de esta decisión al Gobierno del Estado, pues el secretario estatal de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Manica, anunció que “la decisión de si entra Uber legalmente a Quintana Roo está únicamente dentro de la competencia del Congreso del Estado; no me corresponde a mi decir ni anunciar que esta empresa se va a quedar o no, sino que son los diputados de la XV Legislatura los que tienen que pronunciarse al respecto”.

Ahora Fernando Zelaya debe de explicar al gremio taxistas de la decisión de los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para ver si puede convencerlos que será en beneficio de todos este acuerdo entre los legisladores.