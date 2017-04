Condenable agresión

Golpe de Mazo

Novedades Chetumal

Contemplamos con preocupación y señales de alarma los mensajes intimidatorios que impactaron en uno de nuestros compañeros, lanzados por la Fiscalía General del Estado que se concentra con saña visceral en los mensajeros, desbordada por una oleada criminal que desnuda su incompetencia con efectos devastadores en nuestra sociedad.

Nuestro directivo fue interceptado muy cerca de nuestra cada editorial en Cancún. “Usted no sabe cómo están las cosas ¿acaso no lee su periódico?, atacó uno de los policías ministeriales cuya atención debe estar concentrada en los delincuentes, no en trabajadores de medios de comunicación.

Según los indicios, la agresión procede de una Fiscalía General cuyo titular, Miguel Angel Pech Cen, tiene que demostrar un sólido respeto a los derechos humanos, más allá de un discurso que tanto desprecian muchos políticos y encumbrados burócratas.

Esta es la narración de nuestro compañero, al detallar lo ocurrido este martes:

“Hoy a las 14:00 horas fui detenido por 4 presuntos judiciales sobre la Av. Tulum, a 50 metros de Novedades. Los corruptos se aproximaron a mí con todo el aire vulgar que aprendieron en su casa. Apenas uno de ellos se identificó. Pasó su charola sobre mi mirada como el merolico de la bolita. Nunca explicaron la razón o motivo.

¿Qué pretendían? Sus monosílabos apuntaban siempre a la intimidación y detención arbitraria. Sujetaban mis acreditaciones de prensa como quien pesca un pez gordo. Sólo me dejaron en paz cuando un compañero que pasaba por ahí acudió a mi ayuda para dar aviso a mi empresa del espectáculo que estaba ocurriendo afuera. ¿Querían gobernar sin críticas? Allá ellos. Soy orgullosamente NOVEDADES”.

En la Fiscalía General deben comprender que no es cosa de juego la agresión al directivo de un medio de comunicación, y por ello el seguimiento a fondo de este tema es de altísima prioridad para nosotros, ya que está en juego el periodismo como herramienta al servicio de la sociedad.

Los enemigos de la Fiscalía están en otros rumbos, y sus malas cuentas se acumulan porque no han tenido la voluntad y capacidad para perseguir a los malos de la película, pero por lo visto les atrae más su ofensiva contra empleados de medios de comunicación, sin que sean capaces de comprender que recorremos otros tiempos.

El silencio de la Fiscalía será la mejor de las respuestas a este zarpazo intimidatorio que dejó todas las huellas en el escenario, con muchas ganas de que llegue el mensaje a sus destinatarios.