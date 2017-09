Día mundial del turismo

A Tiro de Piedra

A Tiro de Piedra

Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios

a la ética de las responsabilidades

Felipe González Márquez

Julián Santiesteban

Novedades Chetumal

Quintana Roo es el principal destino turístico de Latinoamérica y el turismo es una de las pocas actividades económicas que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar de factores externos que han generado afectaciones en los flujos de visitantes; sin embargo, por primera vez en casi una década, la actividad enfrenta una amenaza interna en los destinos nacionales: la inseguridad, con la cual los centros vacacionales han tenido que lidiar prácticamente solos, abandonados del gobierno federal.

Este miércoles se conmemora el Día Internacional del Turismo y sin duda Quintana Roo tiene mucho que festejar; desde mantener el liderazgo en la actividad hasta el haber superado todos los récords de ocupación, además de que desde hace tres años México regresó al Top Ten de países más visitados, superando los 30 millones de visitantes por año, de los cuales esta entidad federativa aporta más de la mitad.

Pero en esta conmemoración lo fundamental es no quedarse en el festejo, sino en afianzar las políticas públicas que posibiliten mantenerse en la vía de crecimiento y consolidación, por ello la inseguridad en los destinos turísticos es un tema que merece la atención en las calles, sin duda, pero el discurso oficial debe estar alimentado no sólo de las cifras que muestran que estamos mejor –o no tan peor- que otras entidades, sino realizar análisis comparativos para poder determinar las metas a alcanzar ¿estamos mejor o peor que destinos turísticos que son nuestra competencia: Cuba, las Antillas menores y mayores? Lo que estamos haciendo ¿es suficiente para mantenernos en ese Top Ten sin riesgo?

Comparar con las entidades federativas de mayor criminalidad puede servir para el contentillo local o servir como crítica de los detractores del gobierno, pero no necesariamente es un dato útil para el turista internacional que tiene que decidir entre asistir a un país u otro, y eso lo sabe bien el gobernador Carlos Joaquín González, pues los últimos doce años de su desempeño profesional fue en los más altos niveles a nivel país en materia de turismo, lo menos que puede esperarse es que la entidad que ahora gobierna y que es líder a nivel Latinoamérica crezca y se consolide aún más. Si hay que cambiar a quienes deben ayudarlo a conseguir ese objetivo es este el momento, porque no se observa hasta ahora un rumbo muy definido.

La infraestructura es sin duda también un tema urgente de atender, pero con un gobierno federal que está por concluir, que atraviesa por una severa crisis económica y credibilidad, y con un secretario de ramo que anda soñando con ser presidente, es prácticamente imposible, así que será la segunda mitad de la administración joaquinista cuando pueda atenderse. Por lo pronto, habrá que esperar el discurso oficial de la Secretaría de Turismo en este día, que no pasará de eso, porque en el último año, la dependencia sólo ha ofrecido promesas e impuestos, pero nunca soluciones para hacer del turismo una actividad más creciente; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.