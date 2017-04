El turno de Borge

Juan Juárez Mauss

Con la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ahora la Procuraduría General de la República no tiene excusa para esmerarse en consolidar las denuncias interpuestas por el Gobierno de Quintana Roo para que investigue las múltiples anomalías del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

La opinión pública nacional se había enfocado primero a ver que la autoridad federal iniciara el proceso legal en contra del ex mandatario veracruzano luego de su fuga y su detención, que esta semana que concluyó fue hecha por las autoridades de Guatemala por petición de las autoridades de la INTERPOL.

Ahora que Javier Duarte tendrá que responder a los señalamientos en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con la delincuencia organizada, el gobierno federal debe de poner atención a las demandas interpuestas en contra de Roberto Borge Angulo, a quien al igual que a Javier Duarte se le señala por desviar miles de millones de pesos del presupuesto del estado a su favor, así como de sus amigos, familiares y colaboradores.

Si la administración del presidente Enrique Peña Nieto quiere mostrar voluntad para detener aquellos funcionarios que han dañado a los mexicanos el ejemplo lo puede poner con Roberto Borge y callar los comentarios que señalan que fue el gobierno de los Estados Unidos el que ejerció la presión para detener a Javier Duarte.

En Quintana Roo, también el dinero destinado por la federación para ayudar a las quintanarroenses fue lapidado por el ex mandatario, quien tranquilamente pasea en varios países del continente europeo, sus redes sociales así lo consignan.

La nueva generación de gobernadores jóvenes, como los llamó el propio presidente Peña Nieto cuando era candidato para la presidencia, con el tiempo se han convertido en su talón de Aquiles: Javier Duarte en Veracruz, Cesar Duarte en Chihuahua y Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, son señalados como los jóvenes gobernantes depredadores del erario público.

El turno le toca al ex gobernador quintanarroense para responder por la lamentable situación economía en que dejó el estado, pero sin dejar a un lado la responsabilidad de las actuales autoridades para ejercer la presión para ser llamado a cuentas, ¿o necesitaran que un Yunes quintanarroenses brinque a poner el ejemplo?