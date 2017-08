Joaquinistas al abordaje

Tiro Libre

Perfilados desde ya como potenciales candidatos a alcaldías, diputaciones federales y hasta senadurías, el grupo de priistas y ex priistas cercano al gobernador Carlos Joaquín González se apresta a imponer condiciones en la alianza política PAN-PRD, que tras un año disfrutando de las mieles de ser partidos oficiales aún no logran consolidarse como opciones reales ante el electorado, dejando camino libre a los “joaquinistas” puros por su crónica falta de cuadros.

Y no, esta acción no sería para nada injusta vista desde la perspectiva política, pues los resultados que entregaron los candidatos del PAN y PRD en las elecciones pasadas no fueron alentadores, demostrando que no tienen el “punch” para competir en las urnas contra los rivales del PRI y Verde, y del atemorizante Morena.

Los candidatos naturales del PAN y PRD no lograron ganar ningún municipio, con excepción de la panista Perla Tun Pech, que ganó en Cozumel gracias a que el PRI contribuyó al imponer como candidata a Gina Ruiz Chávez, esposa del desprestigiado ex alcalde de la ínsula, Fredy Marrufo Martín.

En cambio, los ex priistas seguidores de Carlos Joaquín, se anotaron importantes victorias en Playa del Carmen (Solidaridad) y Chetumal (Othón P. Blanco), con Cristina Torres Gómez y Luis Torres Llanes como candidatos, y el único derrotado fue Jorge Portilla Manica en Tulum, aunque por muy poco.

Con ese panorama y fortalecidos ahora desde la esfera gubernamental, los “joaquinistas” están a la espera de que se concrete la alianza PAN-PRD para evaluar sus opciones a candidaturas, aunque ya varios están trabajando con estrategias de posicionamiento intensivo para entrar al proceso electoral con ventaja.

Por lo pronto, el joaquinismo tiene cartas para las alcaldías de Bacalar, Tulum, Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y José María Morelos, y algunos ases bajo la manga para diputaciones, senadurías, y el siempre peleado Ayuntamiento de Cancún.

En Bacalar, la actual directora general del Conalep, Nelia Uc Sosa, quien fue de las primeras que renunció al PRI en el sur del estado para sumarse a las filas joaquinistas, es el cuadro más visible para competir por el PAN-PRD, ya que los blanquiazules tienen cero presencia en el décimo municipio, mientras que el PRD ya mostró en el pasado proceso que no tiene la fuerza para hacer frente ni al Tricolor, mucho menos al fortalecido Morena, que se asoma con un rival de extremo poder en esa demarcación por los fichajes del petista Rivelino Valdivia y del ex priista Juan Manuel Herrera.

En Tulum, el tesorero del estado, Edgardo Díaz Aguilar, ya empezó a tejer la red para acercarse a la presidencia municipal, donde tendrá que enfrentar a las huestes del cacique Marciano Dzul Caamal, cuya hermana Romalda alcaldesa municipal y posiblemente intente reelegirse.

En Cozumel, la ex lideresa priista disfrazada de panista, Gabriela Angulo Sauri, está haciendo lo propio para ser la candidata en sustitución de las desgastada Perla Tun Pech, cuyo estilo arrabalero de hacer política la ha hundido.

Por su parte, Cristina Torres Gómez, actual alcaldesa de Playa del Carmen, sería la carta del joaquinismo para retener ese importante municipio, aunque su candidatura será evaluada con sumo cuidado pues la competencia será reñida.

En José María Morelos ya se habla del ex priista Pedro Pérez Díaz como el candidato del oficialismo, y en Chetumal suena en voz baja aún el nombre del Oficial Mayor de filiación priista, Manuel Alamilla Ceballos, aunque tendrá que disputarse la candidatura con el panista Fernando Zelaya Espinoza, quien está en franca campaña proselitista en las narices del Ieqroo aprovechando su cargo de legislador local.

No son todos. Los nombres de personajes relevantes y polémicos como Juan Vergara (Sefiplan) y Miguel Ramón Martín (Oficina del Gobernador), ambos priistas con membresía vigente, y hasta del señor de las sombras, Juan de la Luz Kanfachi, suenan entre los candidateables a las alcaldías más importantes o a diputaciones federales y senadurías.

El joaquinismo viene fuerte y decidido a quedarse con los mejores frutos de la alianza PAN-PRD, si se llega a concretar.