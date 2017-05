La caída de Mauricio Rodríguez

Graciela Machuca

Hoy el “impune golpeador de mujeres” Mauricio Rodríguez Marrufo ex secretario del H Ayuntamiento de Benito Juárez Cancún, y ex director de SEDUVI (2011-2016) ya en la madrugada de este sábado 6 de mayo, después de casi 8 horas de audiencia en Chetumal, se le vinculó a proceso y se le otorgó la media cautelar de: ”prisión Preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso” en la carpeta numero 88/2017

Pero Rodríguez Marrufo no fue detenido por las averiguaciones que tiene abiertas por golpear a dos mujeres oficialmente (por que se dice que han sido mas de dos las golpeadas) sino por que este habría concedido subsidios de hasta 75% en la venta de terrenos en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco sin tener facultades para ello, por un monto superior a los 31 millones de pesos.

La orden de aprehensión se ejecutó por el delito de “desempeño irregular de la función publica”

Quien es Mauricio Rodríguez Marrufo:

En el registro de Gobierno del Estado Mauricio Rodríguez nunca apareció su nombre antecedido con una profesión, solamente con una “C” de ciudadano, supuestamente es licenciado en Derecho (1999-2005) por la Universidad Alfa Lambda en Toluca Estado de México.

Rodríguez Marrufo, Cozumeleño, hijo de Bello Melchor Rodríguez, ex Procurador en el sexenio de Félix González Canto y Notario Publico en Playa del Carmen.

Actualmente fungía Mauricio Rodríguez como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, del gobierno de Remberto Estrada Barba. Estuvo frente a la SEDUVI desde su creación en marzo de 2011 hasta el 26 de septiembre que finalizó el mandato del ex gobernador Roberto Borge.

Rodriguez Marrufo, el golpeador impune de mujeres

Dos veces fue demandado Mauricio Rodríguez Marrufo ante la Procuraduría de Justicia del estado sin que se le tocara:

En 2005 golpeó a su novia Paola Muñoz de Cote (averiguación previa número 1097/2005) y su padre Bello Melchor Rodríguez Carrillo era el Procurador; Félix González fungía como gobernador.

Y el padre aportó su dosis de cinismo al afirmar que el hecho era un asunto privado y familiar y no tenía por qué ventilarse públicamente.

Pocos días antes de la golpiza que diera el hijo a la joven mujer, el mismo Procurador aseguró públicamente que la violencia intrafamiliar no debía tipificarse como delito en Quintana Roo, “porque no alcanzarían las cárceles para los agresores”.

En 2013, Rodríguez Marrufo repitió su “hazaña” al darle una paliza a su esposa Ana Gabriela Villanueva López, madre de sus 2 hijos, motivo por lo que ella pidió y obtuvo el divorcio.

Ambas mujeres, Paola y Ana Gabriela, formularon querellas formales que, por supuesto, “duermen el sueño de los justos” en la Procuraduría estatal.

Hoy dos mujeres estarán tranquilas por que al fin Mauricio Rodríguez Marrufo, pese a su influyente padre se encuentra vinculado a proceso y le fue otorgada la medida cautelar de “Prisión Preventiva oficiosa” por el tiempo que dure el proceso, que pueden ser hasta dos años, aunque, no este en prisión por “Golpeador de Mujeres”