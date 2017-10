La cuerda floja de Marisol Alamilla

Cazahuracanes

Janyna Rivera

Recita el famoso refrán “tantas veces va el cántaro al pozo hasta que se rompe” y viene la pregunta ¿cuándo se romperá el cántaro de Marisol Alamilla Betancourt?

La Secretaria de Educación de Quintana Roo, no aprende la lección y es seguramente porque no ha tenido disposición de darse un tiempo para capacitarse en lenguaje incluyente, es a lo más sano que le podemos apostar, sin embargo a estas alturas creemos que actúa bajo una ignorancia venenosa.

Hace unos días, una madre de familia que tiene a su menor hijo en cuidados médicos en la clínica de lucha contra el cáncer “Eloísa Angulo McLiberty” hizo llegar a varios medios de comunicación y denunciar públicamente en redes sociales la disposición que hizo la titular de SEQ.

Marisol Alamilla instruyó el retiro del profesor asignado al hospital y por consiguiente la cancelación de clases a los niños que se encuentran ingresados por algún tipo de cáncer, incluso algunos desafortunadamente en etapa terminal.

Lo anterior bajo el argumento que el maestro debería ser reubicado a un plantel que tiene demanda de maestros para que cumplan con el programa Escuelas de calidad y en la clínica no tiene sentido ni caso continúe laborando al darle clases a niños que van a morir y no tendrán aprovechamiento escolar.

Por si fuera poco dispuso se retirara el equipo de cómputo que forma parte así como las horas laborales del profesor de un valioso programa federal denominado “Sigamos aprendiendo en el hospital”, total para Marisol Alamilla con hojas y crayolas es suficiente.

Qué clase de servidora pública es Marisol Alamilla, en manos de quién se encuentra la educación de Quintana Roo, ya no solo es de alguien que adolece de conocimientos inclusivos también ya de trato humano.

No le bastó pronunciar que los niños con discapacidad no deberían de existir, ahora insinúa que los niños y adolescentes que padecen cáncer no merecen oportunidades, pues sería un desperdicio.

Por fortuna, un grupo de mujeres voluntarias sin intereses partidistas o políticos asisten a la clínica “Eloísa Angulo” a impartir actividades ocupacionales a estos pequeños.

Qué pena la actitud de la funcionara de matar ilusiones antes de perder la batalla o en su caso que puedan ganarle a esta terrible enfermedad pero sientan desistir por exclusiones como esta, más discípula de Hitler parece la mentora que humanista.

EN EL OJO DEL HURACAN

Si algo es molesto para los ciudadanos, es que los políticos ofendan su inteligencia y más rechazados son aquellos que se dicen honestos y que propagan un cambio.

Ese es el caso del diputado local por el PAN, Fernando Zelaya Espinosa, al pretender querer se acepte el argumento que el gasto innecesario de su informe de actividades legislativas tuvo un costo de 50 mil pesos y que además este dinero salió de su bolsa.

Escenario, sonido, pantallas entre otras amenidades y por 50 mil pesos; pues que contacte a toda la grey política con su proveedor para que se ahorren un dinerito toda vez que la puritita renta de las pantallas LED tiene ese costo.

Dándole el beneficio de la duda a Fernando Zelaya de que su “informe” tuvo ese precio y además fue pagado con sus recursos también tiene desperdicio.

Son recursos que ha obtenido por un oneroso salario, que le debe a sus votantes, mismo que pudo ser en beneficio de las necesidades de su distrito, el número XIV o de cualquier quintanarroense que demande un apoyo y no gasto de culto al ego.

ada vez se gana más el desprecio ciudadano Fernando Zelaya y toda la bancada panista en el Congreso del Estado porque la decepción y la desconfianza esa hace mucho se las otorgaron a estos traidores del pueblo.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN.

Nos comentan las copetudas que anda insufrible la diputada panista; Mayuli Martínez Simón, ya que el informe de labores que realizara en días pasados, en el que la XV Legislatura echara la casa por la ventana para apoyar a quien dicen es la carta de Martínez Arcila para 2018 en la capital quintanarroense.

Nos cuentan que Mayuli quien por cierto en su informe no dijo nada en concreto, anda con la chequera abierta gracias al apoyo de su primo Eduardo Martínez, ya que está prometiendo diversos apoyos como triciclos azules, zapatos, carritos para hot dogs y demás para los que según ella serán la estructura que le ayudarán a desbancar a Luis Torres Llanes de la silla de Álvaro Obregón.

Sin empacho Mayuli gasta el dinero del pueblo, eso si entre estos gastos nos cuentan que ya tiene peluquero y maquillista de planta, lo mismo una reconocida costurera que cada semana le agranda o achica las lujosas prendas según le queden, así en la banalidad y derrochando billete la panista, si alguien le dice como no queriendo hola presidenta le hacen el día como dijera la Tía Jovita “Tal vez puedas adornarte con las plumas de otro pero no puedes volar con ellas.