La dupla del PES

Considerado uno de los partidos de la “chiquillada” por su escasa estructura y poca presencia política, el Partido Encuentro Social en Quintana Roo se ha convertido en un sexto hombre de lujo en el juego político a nivel local gracias a la creciente popularidad de sus dos principales figuras: Carlos Mario Villanueva Tenorio en el sur, y el ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez en el norte.

Contrario a lo que se pensaba, la rispidez inicial que hubo entre Carlos Mario y el colmilludo “Greg”, quien se hizo del control de liderazgo estatal del partido en tiempo récord desplazando al chetumaleño, dio paso a una relación estrecha que les está haciendo ganar buenos bonos, pues sus estilos de hacer política se alinearon y eso les ha permitido trabajar de la mano en pos de su proyecto, protagonismos incluidos.

Y es que aunque Greg Sánchez se hizo del mando partidista, respetó el trabajo y la presencia popular cosechada a pulmón por Carlos Mario Villanueva desde su posición como diputado local, dejando en sus manos la plaza del PES en el sur y dándole los reflectores necesarios para apuntalar su imagen.

Gracias a ello, el hijo del mítico ex gobernador Mario Villanueva Madrid parece por fin haber dado el salto de madurez que necesitaba para hacer valer el apellido, marcando una gran diferencia en su desempeño en esta segunda oportunidad como diputado local, libre de los colores del PRI.

Quizá esa libertad de no tener que obedecer a ciegas la línea del Tricolor es lo que le ha hecho despegar, pues pese a sus antecedentes no tan buenos por un trabajo poco destacable en su primera vez como diputado y un trienio de pesadilla en la alcaldía capitalina, donde le tocó ser el saco de boxeo de Roberto Borge Angulo, es hoy en día uno de los legisladores que ha mostrado más cercanía con la sociedad, lo que se percibe con las decenas y decenas de personas que van en su búsqueda día con día.

Por supuesto, este populismo que su equipo de trabajo lo cacarea en redes sociales también le ha acarreado críticas, pero el hecho es que Carlos Mario está en lo suyo, haciendo política, y el estilo que ha asumido le ha funcionado muy bien, colocándolo como un potencial candidato a lo que sea en el próximo año.

Por su parte, Greg Sánchez no se queda atrás, y si alguien sabe cómo llamar la atención mediática y conectar con los sectores populares de la ciudadanía del norte de la entidad es el ex alcalde, que ha hecho carrera y fortuna gracias a sus afinados instintos políticos, aunque su estilo y multicolor trayectoria puede gustar o no.

La dupla del PES ha logrado convertir al pequeño partido en una fuerza electoral vendible y que está a punto de integrarse a la megalianza del “Frente Ciudadano”, donde ya los esperan el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Y no venderán barato su amor, pues están muy conscientes de su peso específico y del buen momento político que viven; Carlos Mario apunta a una diputación federal, mientras que Greg Sánchez se debate entre contender por la alcaldía de Benito Juárez (Cancún) por segunda ocasión, o por un espacio en el Senado.

Lo que es un hecho, es que esta dupla seguirá dando de qué hablar y seguramente jugará un papel interesante en la batalla de 2018.

Mauricio Góngora candidato… a prisión

El ex alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen) y ex candidato a la gubernatura del PRI, Mauricio Góngora Escalante, está en serios problemas, ya que a raíz de las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento solidarense que lo acusa de desviar unos 230 millones de pesos un juez liberó la orden de aprehensión en su contra.

Al parecer, las irregularidades detectadas entierran cualquier posibilidad de que el ex presidente municipal salga bien librado de este asunto, y junto con un cuarteto de sus ex colaboradores está ya en la mira de la justicia estatal.

Y aunque los señalamientos lo colocan como un firme candidato a la prisión, primero la Fiscalía tendrá que hacer bien su chamba para demostrar fehacientemente su culpabilidad, de lo contrario todo quedará como otro golpe mediático y nada más.