La presidenta de Cancún

A Tiro de Piedra

Julián Santiesteban

.

No será la primera vez que Benito Juárez, el municipio que alberga a Cancún, el destino turístico más importante de Latinoamérica, sea gobernado por una mujer, pero es la primera vez en la historia local en que las mujeres son mayoría en la disputa por el cargo, pero además tienen la influencia política en su favor, las mayores probabilidades pues.

Leslie Hendricks Rubio, María Elena “Mara” Lezama, Marybel Villegas Canché y Niurka Sáliva Benítez, son las cuatro mujeres que buscarán la alcaldía benitojuarense; la primera actual diputada por el PRI e hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz; la segunda conocida periodista y posible abanderada del PAN o Morena; la tercera actual coordinadora estatal de Organización Territorial de Morena, y la última, ex candidata a diputada local por el Partido Encuentro Social (PES) y esposa del dirigente estatal y ex presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, serán las contendientes más fuertes por la alcaldía.

En la disputa también están el actual alcalde, Remberto Estrada Barba, que llegó al cargo postulado por el PRI y el Partido Verde Ecologista (PVEM), pero de entrada ha perdido el apoyo tricolor –dado desde ahora a Leslie Hendricks– y en su gobierno se ha disparado a tal grado la delincuencia, que las 21 mil despensas que el partido verde reparte cada mes en Cancún parecen insuficientes; además del ex alcalde Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea; y hasta el hijo del actual secretario de Gobierno, Francisco López Reyes, hasta hace poco director de Turismo municipal; como se observa, la circunstancia política parece estar del lado de las féminas.

Faltará, sin embargo, que las mujeres derriben las barreras que aun dificultan sus respectivas postulaciones; por ejemplo que Leslie Hendricks convenza que su trayectoria es propia y no producto de la influencia paterna; que Mara Lezama decida aceptar la oferta panista para no desgastarse en la disputa con Villegas Canché por el “banderín” de Morena, que esta última amaine las disputas internas de Morena, cuyos militantes la han calificado de “arribista” y de infiltrada del actual senador tricolor y ex mandatario, Félix González Canto; y que en la presente semana el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) resuelva la consulta de Niurka Sáliva que le posibilitaría a contender por el cargo por ser mexicana naturalizada –de origen cubano–, y que ya fue ordenado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

En toda su historia, Benito Juárez ha tenido 19 alcaldes (sin contar el breve paso como interina de Latifa Muza, pero sí contemplando el interinato de Jaime Hernández y de Carlos Canabal), pero constitucionalmente soló una mujer: Magali Achach Solís –por cierto, su hija y actual diputada priísta, Candelaria “Candy” Ayuso Achach, también buscaría la candidatura a la alcaldía, pero con menores posibilidades–; es decir, todo parece indicar que el alcalde número 20, será mujer, pero hay datos más intrigantes, ¿qué tal si fuera, además de mujer, de origen cubano, como Niurka Sáliva; o llegara al cargo después de pasar por todos los partidos políticos, como Maribel Villegas; o que significara el regreso triunfal del PRI al municipio más importante, con el triunfo de Leslie Hendricks; o que por primera vez un periodista gobernara en Quintana Roo, con el triunfo de Mara Lezama? Maravilloso panorama.

De ese tamaño es la importancia de lo que ocurre en Benito Juárez, municipio que aglutina casi tres cuartas partes de la población estatal y es el motor económico de Quintana Roo; esa es la dimensión de la decisión que tomarán los partidos al designar a sus candidatos, pero por primera vez las mujeres llevan mano.

Comentario morboso, el “diezmo” de Adicón

La semana anterior, el oficial mayor de Gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, reveló que la empresa Adicón, responsable de fabricar los más de cien mil uniformes escolares para Quintana Roo, pagó unos doce millones de pesos por el retraso en la entrega de los mismos; diez por ciento del total erogado. Pagó el diezmo institucional ¿otro? Lo importante es que el escenario no se repita en 2018, y que, por fin, se favorezcan a empresas locales, como se comprometieron aun antes de ser gobierno.