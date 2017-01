Los 5 más grandes

EN ÓRBITA

Marcelo Salinas

@msalinas21

Tras presumir obras y acciones en los multicitados “100 días”, e identificados los desafíos más urgentes, los presidentes municipales saben dónde están parados, con quiénes cuentan y cómo desarrollar sus planes.

Dicho periodo, disfrazado de “manifestación republicana”, suele explotarse para beneficiar la imagen de los servidores públicos, aunque no siempre les funciona. La falta de experiencia y capacidad, en algunos casos, eclipsan los avances de quienes están obligados a rendir cuentas; sobre todo en un contexto como este, cuando el ánimo comunitario está sensible, por decir lo menos.

Gracias a su historia, tradición política, población, economía y vocación productiva, cobra interés especial lo que suceda en Benito Juárez, Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel. También en Puerto Morelos, que aun cuando tiene un año como municipio, cautiva la atención por el dinamismo de los primeros días.

De sur a norte el panorama es visto así:

Benito Juárez

En el Cancún de Remberto Estrada Barba sacan cuentas alegres. El destino número de Latinoamérica es, a su vez por lógicas razones, una de las ciudades más prósperas del país. El Premio Nacional al Buen Gobierno, otorgado recientemente por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), en la categoría “Reconocimiento Especial a Municipios Innovadores”, confirma la afirmación del primer párrafo.

La FENAMM distingue programas y estrategias de los gobiernos locales, de entre más de 2 mil 625 municipios de México, por lo que la consideración positiva por parte de estos organismos independientes, implican por sí mismo un estímulo a una política ecuánime e integracionista.

La entrega del galardón coincide con la evaluación de los 100 días, un periodo que sirvió para analizar los primeros logros, afinar detalles y, en buena medida, definir el rumbo de una administración que aspira a más. Así, la estimación general arroja más saldo favorable que pendientes inabordables.

El reto más titánico sigue siendo la seguridad pública -responsabilidad de los tres niveles-, como en toda demarcación con elevado crecimiento población y fuerzas productivas latentes. Aun así, los tres órdenes trabajan desde el arranque para combatir a los grupos antisociales que se aprovechan del ambiente.

Puerto Morelos

El balance es positivo en la entidad administrativa de Laura Fernández Piña, cuyo equipo destaca la mejora de servicios prioritarios, como la recolección de basura en toda la geografía municipal y la limpieza de espacios públicos, deficientes en otros tiempos.

Los integrantes de la administración 2016-2018 difundieron un clip con lo hecho y lo que viene para el municipio más joven de la república, que el pasado 6 de enero cumplió su primer aniversario. Las acciones de ese pequeño reflejo se conocen más allá de sus fronteras y son ponderadas como un gran aporte a las bases de una construcción en curso, no precisamente subrayando lo que falta por hacer.

Los habitantes del Puerto, Leona Vicario y Central Vallarta tienen contacto más frecuente y directo con quienes dirigen su destino; no como antes, cuando era alcaldía de Benito Juárez y la relación era esporádica por estar supeditada a determinados intereses políticos de coyuntura.

El golpe más contundente fue el cese de operaciones de Aguakán, con lo que Fernández cumplió el compromiso de trabajar sin ataduras ni herencias incómodas.

Solidaridad

En Playa del Carmen, “la capital de la Riviera Maya”, se dice que Cristina Torres es la alumna más aventajada. Un dato expresa tal condición: el gobernador Carlos Joaquín González no se para a menudo por allí porque no hay asuntos por resolver.

La situación sigue su curso natural, con progresos evidentes, por lo que ciertos problemas son resueltos con eficiencia por los subordinados de una presidenta convertida en una de las representantes más notables del oficialismo.

Esta idea ha sido tergiversada por sus opositores, quienes han pretendido restarle méritos y desacreditar sus alianzas con diversos sectores, lo cual ha permitido la resolución de problemáticas en servicios públicos, seguridad o administración pública. Sin duda, es la mejor posicionada de los albiazules en un año de consolidación y aspiraciones mediatas.

Además, la meticulosa revisión de documentos heredados y el cargo de conciencia que ello significa para los que repitieron en el Ayuntamiento, deja una ganancia en términos morales, un activo muy importante en circunstancias donde pudieran pesar más suspicacias que certezas. De esta manera, las denuncias contra los antecesores le dan presencia y fortaleza.

Cozumel

Perla Tun tiene un caos en la isla poderosa, cuna de exgobernadores y líderes natos. Sus acciones no se condicen con sus actitudes, por lo que claramente es cuestión de formas y no de fondo. Es decir, podría tener buenas intenciones, e inclusive ostentar algunos logros, pero no ha aprendido a comunicarlos. Si lo son, parecieran más actos revanchistas que mejoras propiamente tales.

Sus asesores (si es que tuvo o le quedan, por aquello que le renuncian) están haciendo un trabajo mediocre. Pero puede enderezar el rumbo de un municipio estratégico para las sucesiones venideras. Tun deberá dejar los pleitos con grupos y gremios si pretende avanzar en serio en momentos que dicho bloque necesita afianzarse y brindar un mejor ambiente en torno a sus jefes, aliados o promotores. No es tarde.

Othón P. Blanco

Luis Torres recibió una capital apaleada por malos expresidentes, y le ha costado sudor y lágrimas recomponer las dinámicas. Porque los renglones inciertos se multiplican en los análisis más crudos, lo cual complica las tareas de sus colaboradores, impactando de lleno en su desempeño y, en cierto modo, también en su prestigio.

El gran desafío que se eterniza allí es diversificar su economía, despuntar en turismo y depender menos de la burocracia. Planes hay, faltan recursos o más voluntad. Los exiguos resultados de los primeros tres meses son analizados como el retorno a un estado necesario, básico, y no como pasos en firme hacia el bienestar generalizado.

En todos los Ayuntamientos la consigna es aplicar bien el dinero, eludir gastos innecesarios y no recurrir a más deuda, con los riesgos inherentes que ello conlleva.

Sean panistas, neopanistas cobijados además bajo las alianza del PRD, o priistas y verdes, han tenido suficiente tiempo para diagnósticos, establecer alianzas, delinear programas y, ahora, para mostrar los frutos de una nueva era.

Algunos esperaban más, aunque el contexto no ayuda ni los otros actores aportan. Por dichas situaciones, los números alegres deben colocarse en su justa dimensión.