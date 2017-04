Los juicios políticos y la familia

A Tiro de Piedra

La absolución del culpable es la condena del juez

Publio Siro

Julián Santiesteban

El Congreso de Quintana Roo tomó una histórica decisión: iniciar el estudio de procedencia de juicio político en contra de cinco personas; pero con ello también se ha impuesto una compleja tarea que les valdrá el reconocimiento de toda la sociedad quintanarroense, o el reclamo por no realizar lo necesario para el adecuado funcionamiento de las instituciones estatales.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Carlos Mario Villanueva Tenorio, ha declarado desde hace por lo menos dos semanas que existen los elementos suficientes para enjuiciar al ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina; el delegado de la de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y ex alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín; y los tres magistrados que integran el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo): Víctor Vivas Vivas, Nora Cerón Gonzales y Vicente Aguilar Rojas.

Derivado de lo anterior, este lunes por la noche los legisladores locales integraron las comisiones instructoras y más allá de las inhabilitaciones que se esperan en contra de Marrufo Martín –que no necesariamente su retiro del cargo- y de Guillermo Molina –cuya inhabilitación es lo que menos le ha de preocupar con el cúmulo de denuncias en su contra-; lo interesante de estos juicios estará en la posible destitución de los magistrados electorales, pues con ello iniciará la verdadera y necesaria limpia en los órganos comiciales locales, y el retiro de “oscuros” personajes ligados incluso familiarmente a los últimos dos ex gobernadores.

La destitución como presidente del Teqroo de Víctor “el vivo” Vivas, sobrino de Félix González Canto, es casi un hecho, las irregularidades en las elecciones se le acumulan desde 2010, pero además pasa por la exoneración de su tío en las acusaciones que tuvo por destrucción de propaganda electoral del actual gobernador, Carlos Joaquín González; y más recientemente las acusaciones por excederse en su cargo y plagiarse incluso sentencias para emitir resoluciones en lo local. Veremos si también alcanza para que sus pares Aguilar Rojas y Cerón González busquen trabajo en otro lugar.

Ese es el reto, pero no falta el “prietito” en el arroz, pues la comisión que analizará los juicios contra los magistrados será presidida por la diputada Laura Beristain Navarrete, cuya hermana Luz María, senadora por Quintana Roo y más que allegada a Félix González Canto, votó en su momento por la designación de los actuales magistrados, y “bajita la mano” los ha defendido a lo largo de sus carreras. Si no incide el ex mandatario –como suele hacerlo-, podemos desde ahora despedirnos de los magistrados. Por el contrario, “si todo queda en familia”, será también más que evidente. El reto se lo pusieron ellos, ahora esperamos los resultados; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

