Mario Villanueva ante la UQROO

Novedades Chetumal

Por certera y emotiva decisión del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, este miércoles será entregado su expediente jurídico a la comunidad de la Universidad de Quintana Roo (UQROO). El evento tiene enorme importancia política y social, y no sorprende que el castigado ex mandatario priista haya elegido a la máxima casa de estudios pionera del estado, fundada en su cuna chetumaleña donde gobernó de 1993 hasta 1999, sin culminar su mandato.

La Asociación Civil Mario Villanueva Madrid comenzó a circular invitaciones para este interesante evento que se desarrollará a partir de las seis de la tarde en el Lobby del Centro Cultural Universitario.

Mario Villanueva es el ex gobernador más idolatrado, y su tragedia ha sido lamentada sobre todo en Chetumal –capital del estado– y en la zona maya, incluyendo municipios como Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Bacalar.

El 27 de marzo de 1999 –al día siguiente de rendir su último informe– eludió la vigilancia perruna de efectivos federales para sumergirse en las sombras, hasta ser capturado a fines de mayo de 2001 en Alfredo V. Bonfil, cerca de Cancún.

Muchos lo consideran víctima del presidente priista Ernesto Zedillo (1994-2000), quien desencadenó la cacería para exterminar a uno de los gobernadores de su partido que se atrevió a desafiarlo abiertamente.

Para muchos la gota que derramó el vaso fue su repentina maniobra para arrebatarle a Addy Joaquín Coldwell la candidatura al gobierno del estado, impulsando al chetumaleño Joaquín Hendricks Díaz.

Apoyo ejemplar en la tragedia

María Francisca Poot Cahun, talentosa profesionista de Tihosuco y egresada de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo), murió con tres universitarios por una fuga de gas que contaminó su habitación en la colonia Universitaria de Toluca, en el Estado de México. La tragedia cubrió de luto a nuestro estado.

Susana Valencia Moreno, delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), aclaró que su delegación y la de la CDI en el Estado de México reaccionaron de inmediato para apoyar a la familia de María Francisca en todo el doloroso y complicado proceso.

Puedo afirmar que el respaldo institucional fue ejemplar, incluyendo al gobierno de Quintana Roo.