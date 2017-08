Más voces por la transparencia

En Órbita

Marcelo Salinas

Novedades Chetumal

Link original: http://sipse.com/novedades/mas-voces-por-la-transparencia-263545.html

Durante una conferencia impartida recientemente en Cancún para presentar su popular propuesta “Sin voto no hay dinero”, el diputado federal independiente Pedro Kumamoto sostuvo: “Si la sociedad no se involucra en política el país seguirá hundido. Como muestra están las condiciones en que se encuentran la educación, la salud y la economía. Se necesita repolitizar a las personas para que los políticos no tomen decisiones unilaterales”.

Ambas propuestas, la de “Sin voto no hay dinero” y la de repolitizar a la gente, deben ser simultáneas para que funcione el plan mayor: el combate efectivo a la corrupción, explicaba el jalisciense conocido por impulsar la transparencia en la Cámara, considerada “la cuna” de las determinaciones adversas para el ciudadano promedio no politizado. Él lo ha sufrido en carne propia, ya que su consigna fue rechazada por sus colegas, por lo cual debió acudir a las legislaturas locales. A ver si prospera.

Su visita obedeció a que las temáticas de la transparencia y la rendición de cuentas se han impuesto en círculos políticos, académicos y empresariales, cobrando una fuerza coyuntural en Quintana Roo por al menos un motivo: la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción (a contrarreloj, por cierto), con todo el proceso en desarrollo que implica.

A esa dinámica se circunscriben también otras iniciativas, como el tercer Foro de Transparencia, cuyo lema es “Sin Participación no hay Transformación”, el cual se llevará a cabo el 31 de agosto en la Arena Moon Palace, al cual asistirían más de mil activistas y panelistas de primer nivel.

Estas actividades son tan necesarias como urgentes, pues el estado no pasó por buenos momentos en estos renglones, por lo que recomponer es una obligación inmediata. Y es que la encuesta nacional 2016 sobre Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del Inegi, la calificó “la entidad más corrupta”. Desde entonces, las acciones en torno a cómo superar el vergonzoso liderazgo cobran relevancia mayúscula.

Pero se necesitan más Kumamoto y actores con ambiciones similares a las suyas para avanzar en serio. Los mismos diputados locales admitían que no dependía solamente de ellos conseguir la pulcritud con el Sistema antes mencionado, sino que es una responsabilidad de todos.

Es buen momento porque la oportunidad es imperdible. De entrada, debe crecer el interés por la próxima instalación de la Fiscalía Anticorrupción, que aun cuando dependerá de la Fiscalía General, debe tener independencia. Lo mismo para vigilar la conformación del Comité de Participación Ciudadana, el cual estará integrado por cinco miembros de la sociedad civil, quienes fungirán como un órgano rector del Sistema Anticorrupción.

Los desafíos al respecto son múltiples: lograr que las designaciones no sean “a modo”; es decir, que no prevalezcan el amiguismo, ni el pago de favores, ni el influyentismo; que la ejecución de la norma sea autónoma, exenta de presiones, así como sumar voces de distintos ámbitos para empujar en favor del progreso regional, tan afectado por las tropelías de antaño ya conocidas.

El ambiente es propicio, la temática cobra sentido, el debate debe promoverse y la participación tendrá que multiplicarse.

Desorbitado

A juzgar por reportes periodísticos y denuncias de agrupaciones civiles, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no ha logrado convertirse en un contrapeso del poder de los gobernadores, quienes tienen cooptados a los órganos locales encargados de la transparencia gubernamental.

En Ciudad de México ya surgen críticos, como también aquí contra el Instituto de Transparencia (Idaipqroo), el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral o la Comisión de Derechos Humanos.