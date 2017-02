Por aquello del quintanarroismo

Por Zuleika Cáceres

La presentación del Plan Estatal de Desarrollo había llegado a su fin, era momento de pasar a la sesión de preguntas y respuestas a las que el gobernador, Carlos Joaquín González, se mostró muy dispuesto.

La Universidad del Caribe fue marco del evento al que se dieron cita representantes de la sociedad civil, políticos, empresarios y desde luego todo el gabinete.

Los 5 ejes del PED 2016-2022 fueron puntualmente detallados. Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos; Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho; Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la gente; Desarrollo Social y combate a la Desigualdad y Crecimiento Ordenado y Sustentabilidad Ambiental, fueron expuestos por el jefe del ejecutivo en poco más de una hora.

Entre tema y tema Carlos Joaquín no desaprovechó un solo momento para señalar que en cada uno de ellos se está trabajando, particularmente cuando abordó rubros relacionados al estado de derecho y combate a la corrupción.

“No hay negociaciones, no hay pactos”, inmediatamente los aplausos se escucharon.

Tocó el turno a los presentes, asociaciones civiles plantearon su preocupación por la falta de un centro especializado en cáncer de infantil, Q. Roo es el único estado que no cuenta con esa especialidad, a lo que el mandatario cedió la palabra a la secretaria de Salud para responder las dudas, no sin antes mencionar que se trabaja en la posibilidad de establecer un área específica en el nuevo hospital general de Cancún para atender a este sector.

Al otro extremo se encontraban diputados, presidentes municipales y funcionarios, todos atentos a las respuestas del mandatario cuando el sector empresarial también levantó la voz. Francisco Córdova Lira, tomó el micrófono: Gobernador, queremos saber ¿cuándo se integrará el Comité de Promoción? “Urge meter el acelerador y mandar señales…” evidentemente, en referencia a los acontecimientos que se han registrado en el destino, donde el tema de la transparencia y la rendición de cuentas necesitan fortalecerse, refirió.

Tras responder a esta y otras interrogantes, Carlos Joaquín se tomó unos minutos para hablar de su equipo, los responsables, dijo, de atender todas y cada una de sus peticiones.

“En Chetumal me preguntaron sobre el compromiso de mi equipo con Q. Roo, por aquellos que venían de fuera, por eso quiero pedir a cada uno que diga su nombre y el tiempo que llevan en el estado”.

Los integrantes del gabinete atendieron la instrucción y uno a uno tomaron la palabra:

“Soy Francisco López Mena, secretario de Gobierno y tengo 39 años en Q. Roo”.

“Rafael del Pozo, secretario de la Gestión Pública, tengo 40 años viviendo en Q. Roo”.

“Rodolfo del Angel Campos, titular de la SESP, llevo toda mi vida aquí, soy chetumaleño”.

“Manuel Alamilla, Oficial Mayor, soy nacido en Chetumal”.

“Catalina Portillo, secretaria del Trabajo, tengo 32 años de vivir en Q. Roo”

“Rosa Elena Lozano, secretaria de Desarrollo Económico, 23 en Q. Roo”.

“Elba Carranza, soy directora del DIF y tengo 32 años en Q. Roo”.

“Soy Juan Vergara, secretario de Finanzas y tengo 22 años de viviendo en Q. Roo”.

“Carlos Ríos, titular de Seduvi, con 23 años en Q. Roo”.

“Soy Alfredo Arellano, secretario de Ecología y Medio Ambiente con 23 años en Q. Roo”.

“Gerardo Mora, titular de CAPA, con acta de nacimiento número 45 oficialía número 1”.

“Soy Alejandra Aguirre Crespo, titular de la secretaría de salud y tengo 23 años en Q. Roo”

“Soy Pedro Pérez, secretario de Desarrollo Agropecuario, nacido en José María Morelos”.

“Marisol Vanegas, tengo 30 años en Q. Roo, soy colombiana”

“Soy Jorge portilla Mánica, tengo 30 años en Q. Roo y mi compromiso es con mi estado”.

“Marisol Alamilla, tengo 30 años en Q. Roo”.

Al terminar la presentación, el gobernador remató: “Por aquello del quintanarroismo…”

Las risas no tardaron en escucharse.

En otro extremo, una señora pide la palabra, -señor gobernador, me voy a permitir hacer una observación al Plan Estatal de Desarrollo porque en ningún momento mencionó si se dará atención a la salud mental, somos el primer lugar en suicidios y depresión, no hay un centro especializado para atender a quienes padecen esquizofrenia y en algunos casos jóvenes han sido atendidos en instituciones para alcohólicos, quiero saber si existe algún proyecto porque todos, usted y todos los aquí presentes, somos susceptibles a este padecimiento – afirmó.

Nuevamente, el gobernador cede la palabra a la titular de Salud, Alejandra Aguirre, quien insiste en que todos los temas están considerados en el PED, “estamos haciendo alianzas con instituciones públicas y privadas para atender estos temas”, aseguraba ante la mujer un tanto dudosa.

El tiempo se agotaba, pero no para el presidente del comisariado ejidal de Leona Vicario, quien le hizo saber las carencias que enfrentan en el poblado, los constantes engaños de los que fueron víctimas y de lo que estaban dispuestos a hacer con tal de que apoyara a la gente “que votó para que usted esté en ese lugar”.

“Queremos que nos apoye con educación, queremos tener la oportunidad de tener una universidad porque si bien las hay en los municipios circunvecinos, es muy difícil el ingreso, no da para ello y nuestros jóvenes terminan en las calles. Nosotros, como ejido, estamos dispuestos a poner el terreno”, el comisariado se llevó los aplausos.

En el tema de la salud -continuó- nos hicieron un elefante blanco, hablaron de millones y millones, pasaron la tijera, pero no hay medicinas, no hay médicos, ni laboratorio.

“Si tiene un tiempo, visite el lugar, yo le hago la invitación personal y publica aprovechando que viene el aniversario de Leona Vicario, están todos invitados, habrá baile y comida”, dijo orgulloso frente a un gobernador sonriente que no dudó en tomarle la palabra.

De entre políticos, la senadora Luz María Beristain, no desaprovechó el momento.

“Exhorto a todos los diputados a que no dejemos solo al gobernador, invito a todos los compañeros de todos los partidos políticos a apoyar a Carlos Joaquín porque se tendría que clonar para hacer todo lo que quiere, necesitamos cerrar filas ahora que por fin tenemos una ruta en la que podemos meternos todos a trabajar”.

Llegó el turno de Tulio Arroyo, presidente de Ombligo Verde A.C, quien cuestionó al mandatario las medidas de este gobierno ante actos arbitrarios como el reciente caso de la presidenta de la A.C Somos Tus Ojos, por la Transparencia en Q. Roo, Fabiola Cortes, a quien pretendían detener con una falsa orden de aprehensión.

Carlos Joaquín dijo conocer ese y otros casos que han ocurrido en el estado ante lo cual se está trabajando, “hemos dispuesto vigilancia alrededor de ella. Desde ayer tomamos cartas en el asunto”.

Entre las últimas interrogantes, la compañera y periodista Adriana Varillas le inquirió sobre diversos temas en materia de corrupción, recortes presupuestales y el gabinete que no está exento de intereses particulares.

El gobernador concluyó que el estado hoy está en mejores condiciones para hacer frente al gasto y a los compromisos adquiridos después de aprobar el refinanciamiento “que no fue más deuda, sino un refinanciamiento que fue muy bien visto y muy apreciado por la SHCP y eso nos permite trabajar en proyectos ya establecidos”.

En el combate a la corrupción, dijo, serán los presidentes municipales los que determinen si se suman a esta nueva política de transparencia y rendición de cuentas, el 5 de junio quedó muy claro lo que quiere la ciudadanía.

En cuanto a su gabinete, el jefe del ejecutivo fue muy claro, les he dicho que si no cumplen con su trabajo y las metas establecidas, se van. Si quieren tener tiempo para otras cosas o para hacer política, primero deberán tener tiempo para atender la encomienda que se les ha asignado, “y sí no se los había dicho, ya se los dije”, concluyó entre aplausos de la audiencia.