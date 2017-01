Presuntos amigos

Huellas

Carlos Torres

.

Extraños pudores me obligan a adelantar algunas precisiones respecto de esta nota. En primer lugar, creo que existe la ley del karma, de modo que todo lo que me pase, vendría a ser una consecuencia de acciones mías pretérita, en ésta y en otras vidas. En segundo término, concuerdo plenamente con la idea de que las agresiones sufridas, son responsabilidad del agredido, porque las permite, y no del agresor.

De tal manera, clarificado el panorama, debo decir que muchas señales percibí, pero no les hice caso, sobre un sujeto que me traicionó en el momento en que estaba yo realizando uno de los proyectos más ambicionados por mí: hacer una revista cultural, luego de vanos y laboriosos intentos, que sólo quedaron en pláticas demenciales de café.

La primera de estas advertencias ocurrió cuando editaba yo un suplemento dominical en el diario El Dictamen de Veracruz. Previamente, en el café La Parroquia, otra persona me presentó al susodicho, diciéndome que era poeta, y de inmediato le pedí a éste que me diera una colaboración para publicarla en “Esquife”, nombre del aludido suplemento cultural, que le puse recordando un verso alejandrino —de 14 sílabas— de Rubén Darío, que se puede leer en el poema filosófico “El coloquio de los centauros” y que así comienza: “En la isla en que detiene su esquife el argonauta”.

Luego de publicado el texto de ese individuo, se apareció éste en la Redacción del mencionado periódico, donde yo desempeñaba también como Dios me dio a entender, el oficio de corrector de estilo, y me dijo que su texto había salido incompleto, y que me iba a demandar ante no sé qué instancia, porque ese tipejo es o era abogado —quiero decir con esto, que no sé si todavía vive.

Sin embargo, cuando yo le contesté que iba a publicar completa su colaboración con una fe de erratas, simplemente desistió de su actitud agresiva, porque pienso ahora que él esperaba una confrontación, más que la apuntada respuesta.

Segunda señal: Cuando fui con esa persona a Xalapa, con el intento de conseguir publicidad y colaboraciones para la revista referida, visitamos el campus de Humanidades de la Universidad Veracruzana, y entonces mi acompañante y ya colaborador a sueldo de esa publicación mensual que estábamos preparando, me dijo que estudiando él Derecho se había inscrito en la Facultad de Antropología de dicha Universidad, ubicada en ese campus, pero los demás alumnos lo habían expulsado. No me detuve a preguntarle el motivo, sino que sólo acerté a injuriar a quienes habían defenestrado a mi presunto amigo —defenestrar, del latín fenestra, ventana, quiere decir echar algo por la ventana.

Tercera señal: Un amigo común, el talentoso pintor jarocho Andrés Villalva (+), había hecho un retrato de ese fulano, adjudicándole rasgos de buitre que coincidían muy bien con sus líneas faciales.

Cuarta señal: En una de sus visitas al puerto de Veracruz, en esos tiempos de preparación de la revista Fases, Juan José Gurrola se apareció de pronto en el bar bohemio del callejón La Lagunilla, y al sentarse en la mesa donde estábamos ese tío, yo y otras personas implicadas en el proyecto, con sólo ver al ente en cuestión, le soltó de inmediato una mentada de madre.

Antes de seguir adelante en esto que parece chechoneo, pero que no lo es porque a distancia me divierte más que enojarme o entristecerme, debo decir que tanto en el aludido suplemento dominical como en la revista Fases, se les pagaba por gestiones mías, una retribución más o menos simbólica, más o menos decorosa, a los colaboradores.

Así pues, cuando ya se puso en marcha la edición de Fases, ese malandrín empezó su labor de zapa, de politiquería, con el dueño de la imprenta y director de esa publicación, hasta que éste, de mente débil, cedió a las intrigas y me corrió, cuando ya habíamos sacado a luz el segundo número de la revista.

No obstante ello, cuando el dueño-director vio que el equipo que se quedó al frente de la revista se tardaba en sacar el tercer número, me buscó y me ofreció otra vez el puesto de jefe de Redacción que yo había desempeñado, pero mi malestar era excesivo y puse condiciones también excesivas para reintegrarme, que obviamente no fueron cumplidas.

Ese malestar estaba intensificado, por el hecho de que otro supuesto amigo, a quien yo había conocido cuando él estudiaba en la Facultad de Periodismo de Veracruz, y al que había yo integrado al proyecto Fases, previamente me había invitado a su vez, a colaborar en una revista estudiantil impresa en los talleres de la propia Facultad mencionada, y cuando salió esa publicación, vi con decepción que mi texto, supuestamente combativo, “de garra”, aunque ya no recuerdo contra quién lo había escrito, sino sólo vagamente contra el sistema sociopolítico imperante en México, ese texto había sido “pegado” tal como lo entregué. Es decir, página tamaño carta junto a la siguiente, hasta completar cuatro páginas, y al pie de algunas de ellas, las notas que debieron haber figurado al final de esa colaboración.

En otras palabras, todo el efecto persuasivo, informativo, disuasivo o provocador de ese chan trabajo, se había echado a perder por la forma en que fue editado.

Cuando ese ya egresado de Periodismo se incorporó a Fases, se inventó una vez cerrada la edición del primer número, un artículo sobre no sé qué misterios del Partido Revolucionario Institucional, escrito con ese estilo o método que enseñan en las instituciones educativas oficiales, que consiste en decir lo menos posible con el mayor número de palabras.

Pero como reitero que ya estaba cerrada la edición, en vez de consultarme a mí sobre la inclusión de una “separata” (impresión por separado de un artículo o capítulo publicado en una revista o en un libro) en ese primer número con su nota, aparte de la otra colaboración suya que contenía el primer número de Fases, acudió con el tonto director para que se aprobara su oportuna “genialidad”. Al enterarme yo de esta maquinación, le reproché a ese tipo su conducta, y éste me contestó: “Es que tú no estabas” —en la oficina.

Años después de estos sucesos, esta última persona aconteció en Chetumal, donde el gremio periodístico le dio cobijo, sólo para defenestrarlo también, debido a comportamiento similar al que consigno.

En fin, repito que el asunto ahora me da risa, y me burlo descaradamente de mí mismo, por haber sido tan perplejo. Pero tal vez mi karma se limpió en algún grado, porque en Chetumal he hallado amigos verdaderos, que no los nombro para no abochornarlos, y sobre todo porque ellos saben a quiénes me refiero. Así sea.