Reminiscencias del sismo del ’85; la realidad de réplica en 2017

.

Tan cerca de los legisladores y de los partidos políticos,

INE, etc. etc. y no tan lejos de su alma inhumana…

Desalmados.

Mi mente ha luchado por no verse derrotada por la reminiscencia de un hecho que cambió el ritmo de mi vida, me parecía que era un sentimiento de miedo súbito e intenso ante el recuerdo de la ola telúrica que sacudió al histórico y complicado DF.

No. Era un sentimiento de dolor por la ausencia de algo o de alguien, por la ausencia de aquellos cientos de seres que murieron bajo los escombros del tiradero producido por el temblor del 85.

Tampoco era un anhelo de retorno, ya que era difícil sentir un temblor de tal magnitud destructora como el de aquella mañana de septiembre 19 de 1985, más cuando a menudo se recuerda poco y en otros casos no se recuerda siempre.

Inconscientemente seleccionaba aquellas vivencias que me producían más aflicción y pesar. Ocasionalmente sentía resignación de lo que no había sucedido y lo que aconteció. Era una resignación imaginaria, dolorosa, pues existía la esperanza que no volvería a suceder, lo que al paso del tiempo, de 32 años, no sucedió. Ahora el mero día 19 de septiembre, aconteció con su furia destructora otro temblor que volvió a sacudir al DF.

Recordar con dolor hechos y vivencias reales corroe el alma, más al enterarme de la noticia que en el mismo día 19 y el mismo mes de septiembre el sismo que pasó hizo serios daños en varios estados de los que orlan en diadema a la Ciudad de México: Puebla, Morelos, Hidalgo y Edomex.

Hechos imaginados circundaron en la repetición sísmica del 85 que, a 32 años de distancia, aumenta la sensación de estarlo viviendo otra vez. Es cuando se requiere una cierta dosis de resignación al tener los pies sobre la tierra. Por supuesto que los damnificados del sino del 85 somos más propensos a la desolación que los jóvenes porque su futuro es de alas cortas y aunque les ayuda el aliento de una nueva vida, a fin de cuentas, no echan de menos el pasado.

Me daba vueltas a la idea de vivir en Chetumal