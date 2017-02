Tremenda irresponsabilidad en CAPA

Por la vía electrónica no llegó esta información, casi completa, pues además de la escrita contiene testimoniales con imágenes de varios días, las cuales confirman la secuencia de las ausencias en la responsabilidad de una secretaria de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en su parte administrativa del municipio capitalino Othón P. Blanco (O.P.B.). Desde luego, asumimos se permiten esas libertades bajo el consentimiento irresponsable del titular de la gerencia del organismo Rusbel Arceo Sánchez, pues debemos interpretar tampoco el titular asiste a sus tareas. El proverbio dice: “Los ratones están de fiesta cuando los gatos no están”

El sistema del agua potable de Othón P Blanco está de plácemes. Estrena una infantil secretaria de apenas 10 años de edad (Aurita). Este diligente angelito asume la responsabilidad de secretaria de la gerencia de CAPA en O.P.B., a cargo debería desempeñarlo su madre: Maricela López Falcón, quien en realidad es la responsable del trabajo como secretaria de la gerencia, pero se la pasa departiendo con el personal del Oxxo de la calle Isla Cancún con Juárez. Al menos así se le observa en las imágenes sentadita dentro de ese lugar comercial carero. Implica también de la disponibilidad de recursos para asistir a ese sitio en horario laboral.

Quizá lo más lamentable del hecho no sea el descuido y abandono cotidiano de sus actividades como secretaria de la gerencia, sino que deje a una criatura menor de edad para enfrentar los reclamos e inconformidades de los usuarios y adicionalmente darle explicaciones de la ausencia de su irresponsable madre y de paso del gerente Rusbell Arceo Sánchez, quien brilla por su ausencia y solapa por conveniencia y complicidad las reiteradas irresponsabilidades de su secretaria. Al menos las imágenes confirman la ausencia de la titular y la presencia de la niña en su lugar frente al monitor de la computadora.

Porque para ordenar y administrar una oficina u organismo como es la gerencia de CAPA, en Othón P. Blanco, el primer requisito es, al menos, asistir ir a la oficina y sentir en carne propia las necesidades y reclamos de quienes con sus contribuciones hace posible la supervivencia económica de la CAPA. ¿Tan poco se merecen los contribuyentes del municipio de O.P.B., los ciudadanos chetumaleños merecen ese desprecio? ¿Será que este personaje Rusbell, ya resulto contaminado del ébola, la epidemia que esparce el señorito Juan Carrillo contra los capitalinos?

Vaya usted a saber. Desafortunadamente ni el irresponsable Rusbell Arceo o la imprudente secretaria Maricela López, parecen tener interés en ser recíprocos con los usuarios de los servicios de agua potable, pues a pesar de los compromisos públicamente contraídos por el gobernador del estado, de hacer de los servicios públicos del gobierno los mejores para sus gobernados. Estos dos personajes traicionan los deberes comprometidos por el gobernador y hasta de la titular de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. ¿Será que ella, Paula Guadalupe González Cetina, no está enterada de las acciones de estos traidores del gobierno y de los usuarios quintanarroenses?

Si suelen ser buenos a la hora de elaborar propuestas para los incrementos de las tarifas del agua, pero para cumplir con sus responsabilidades al frente del organismo o de estar pendientes del personal para el cumplimiento de sus ocupaciones, allí sí, ni se les ve en sus sitios laborales. ¿Será les quedó grande el cargo y por eso andan en distracciones y nimiedades ridículas abandonando a los usuarios del agua potable? ¿Será perciben estos personajes la futilidad de su directora general Paula y por eso entran en el abuso?

Ayer, otros colegas, nos advertían de la calidad del agua potable, pues el denominativo de agua potable no se cumple. Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin restricción, debido al proceso de purificación, pues no representa un riesgo para la salud de los consumidores. ¿Será complicidad con las empresas tratantes y vendedores de agua en botellones?

Allí está abandonada la planta en el conocido kilómetro 19, cerca del poblado de Juan Sarabia, destruyéndose una inversión supuestamente superior a los 100 millones pesos, para el tratamiento del agua. ¿Por qué de esa planta no dicen nada? ¿Por qué no ponerla en operación esa planta potabilizadora antes que los efectos del tiempo sigan destruyendo el equipo e infraestructura? ¿Cuáles son los temores o complicidades? Igual deterioro sufre la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas negras situadas en Bacalar, Mahahual, parcialmente Tulum, Etc. ¡Lástima, el Chapulín colorado ya no puede ayudarnos!

PD.- La compra de la aeronave presidencial, supera el gasto anual del al menos 17 congresos estatales y es superior a los presupuestos otorgados este año a las secretarías de Energía [3 mil 253 millones de pesos], de la Función Público [mil 478 millones de pesos], de Turismo [6 mil 053 millones de pesos] y del Trabajo y Previsión Social [4 mil 903 millones de pesos].

PD.- El costo total del nuevo avión será, por lo menos, de 8 mil 520 millones de pesos, el doble de lo que este año gastarán todos los partidos políticos de México –4 mil millones– y una cantidad con la que se podrían construir ocho hospitales con 200 camas, 11 quirófanos, dos salas de partos y área de urgencias para atender a unas 240 mil personas.

PD.- Por la salvajada de muchachos muertos y enterrados en fosas casi de inmediato, revelamos nuestra indignación y la solidaridad con las familias. ¡Porquería de Estado!

