Uber, el boton de muestra

A Tiro de Piedra

Quien sea incapaz de hablar claro debe callar hasta poder hacerlo

Karl Popper

Julián Santiesteban

.

Uber es tan sólo una muestra de la incapacidad de gestión de Jorge Portilla Manica al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), pues desde que inició la actual administración prometió regularizar su operación y no sólo no ha cumplido, sino que los taxistas de Quintana Roo, han hecho lo que han querido atacando a quienes operan para esa plataforma; pero el escándalo escaló otras dimensiones ahora que uno de los operadores atropelló a dos taxistas, causando la muerte de uno de ellos.

Portilla Manica ha hecho todo tipo de declaraciones, que van desde el apoyo de la presente administración estatal para regular el servicio, hasta otras que reprueban la operación de este tipo de plataformas y que seguirán sancionando a sus operadores; mientras ello ocurre, un día sí y otro también, noticias son publicadas de los ataques de taxistas a unidades de Uber, desde golpear a sus choferes hasta destruir sus unidades, por eso lo ocurrido este jueves, cuando un operador de Uber atropelló a dos taxistas y uno de ellos murió, tan sólo es un enfrentamiento más, sin víctimas ni victimarios.

Más aun, el conflicto entre Uber y los sindicatos de taxistas ha sido tomado como bandera política –acaso por eso desde la Sintra tampoco se atreve a dar pasos en firmes para su regulación-, ahí está por ejemplo la iniciativa presentada el ocho de diciembre de 2016 por parte del diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, para imponer de dos a cinco años de prisión y de 30 a 150 días de multa a quien brinde servicios como Uber; pero resulta que su hermano, Alejandro, es el director de Comunicaciones y Transportes de la Sintra, instancia encargada de aplicar las multas a Uber y regular la operación de los taxis; es decir, benefician a uno y afectan deliberadamente a otro.

Aún más, el diputado pretende ser alcalde de Benito Juárez en 2018 y conocida es la operación de los sindicatos de taxistas en procesos electorales y, por si lo ya dicho no fuera suficiente, pues resulta que el padre de ambos personajes, Salvador Ramos Bustamante, está en proceso de constituir el partido político local denominado Movimiento Alterno de Renovación (MAR) ¿se comprende ahora porqué desde la Sintra los taxistas son ahora intocables?

Pero y entonces ¿qué papel juega Portilla Manica? Hasta ahora ninguno, inoperante; pero la situación entonces llegó a grado tal que no podrá evadir más el tema; es tiempo de que la administración estatal diga públicamente si dejará operar o no a Uber y cómo; si detendrá también a los taxistas agresores como ahora se magnifica el accidente ocurrido. El tema no aguanta más, la siguiente etapa son los enfrentamientos masivos en las calles, y eso también será responsabilidad de quienes evaden su tarea por aquello de “los tiempos electorales”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.