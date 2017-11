Si hay una mujer con arraigo y compromiso… se llama Cora Amalia!

La Incómoda | Graciela Machuca Martínez

El termómetro político-electoral sigue registrando temperaturas cada día más altas en Quintana Roo, ante las inminentes definiciones que deberán hacer los partidos políticos de sus candidatas y candidatos. Por diversas razones y circunstancias, los comicios del 2018 serán verdaderamente muy competitivos, de pronósticos reservados.

Los partidos postularán a quienes realmente les garanticen el triunfo, si es que juegan a ganar, y al respecto mucho se ha comentado sobre las figuras que, en el caso del PRI, asumirán las nominaciones específicamente para el Senado y para la Cámara de Diputados.

Y uno de los nombres mencionados con frecuencia y con mucha justicia, es el de Cora Amalia Castilla Madrid, la expresidenta municipal de Othón P. Blanco, ex diputada local dos veces, ex dirigente estatal del PRI, ex secretaría de Educación y General de Gobierno, sólo por mencionar algunas de las múltiples e importantes responsabilidades que ha ocupado.

Cora Amalia es de las muy pocas militantes priistas en la entidad que ha salido bien librada de las adversidades. Y vaya que las ha tenido. Ha sufrido en carne propia la represión y la violencia política.

Pero el tiempo le ha dado la razón, y a mediados del 2016 fue designada Delegada del ISSSTE en Quintana Roo, en donde su mano, su trabajo y sus gestiones, se han sentido para bien de esa noble institución.

Cora Amalia es, por eso y muchas razones más, una de las figuras naturales, idóneas e indicadas para asumir la candidatura al Senado de la República, en estos tiempos de intensa competencia electoral.

Sus buenas cuentas y los positivos resultados entregados en los diversos cargos públicos en los que se desempeñado, le han otorgado un sólido capital político y, en consecuencia, un potencial electoral que seguramente ya fue bien valorado por su partido para enfrentar el actual escenario.

No es demagogia ni frases huecas, sino hechos concretos sobre una persona como Cora Amalia que se ha desempeñado con honestidad y profesionalismo en el quehacer político-gubernamental.

Un solo dato revela mucho de ella: como presidenta municipal de Othón P. Blanco no incrementó un solo peso la deuda de ese Ayuntamiento y sí, por el contrario, realizó importantes obras públicas como la modernización de la avenida Insurgentes y el fortalecimiento del alumbrado público en la capital del estado. Ha sido una mujer de compromisos, de resultados.

Su trayectoria, su prestigio y su indiscutible popularidad, porque a muchos nos consta su gran sencillez como persona, hablan por sí solos de su calidad humana y profesional, y por ello se da por un hecho que estará ocupando una nominación estelar para las elecciones del próximo 1º de julio, lo cual no sólo sería algo justo sino necesario para Quintana Roo, por su conocido dinamismo laboral y político.

Mientras nosotros seguiremos anotando…