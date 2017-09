Anahí afirma que estaba muy fea mientras ayudaba a damnificados

México, 12 septiembre

Anahi, esposa de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, fue criticada por un mensaje que dio mientras ayudaba a las víctimas que dejó el sismo de 8.2 grados en la escala Richter que sacudió algunos estados de México el pasado jueves.

La también cantante compartió varios videos en los que se le ve en lugares afectados por el movimiento telúrico; sin embargo, en uno de las pequeño clips le dio mucha importancia a su aspecto físico.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad, eso ahorita no importa”, mencionó.

Tras la publicación de la grabación varios de los fans de Anahi salieron a defenderla; mientras que otros twitteros críticaron el comentario que lanzó la famosa en medio de la tragedia.

Record.com.mx