Critican fotos sensuales de jovencita de 13 años

México, 24 de agosto

Viralizan a mamá de la niña de los 13 años. Miles de internautas se encargaron de ‘viralizar’ primero las fotos de Mirka Daniela Gallegos, una niña de 13 años quien tuvo una sesión de fotos un tanto provocativa, por lo que la gente no tardó en cuestionar su vestimenta y poses, en poco tiempo habían cientos de ‘memes’ que hablaban de la pequeña, hasta que Mirka dio la cara con un video en vivo en donde afirma que su intención no era esa, y que jamas pensó que unas fotografías que eligió como regalo de cumpleaños la harían famosa.

En el video afirma que no le molesta que se hayan compartido las fotos ya que ella es muy segura de si misma.

Ante la lluvia de comentarios, Mirka Daniela Gallegos publicó en sus redes que nunca esperó esa repercusión de las fotos y que malinterpretaron la sesión solo por la vestimenta que utilizó. “Nunca hago mucho caso a las críticas”, dijo la joven.

Según el portal RT, “Aunque insiste en que no le importan los cuestionamientos hacia su persona, sí le molestan que apunten a su familia, ya que “mi mamá no me dijo nada” respecto a qué prendas utilizar”.

Estas son algunas de las fotografías que los usuarios han compartido en la web.

Hace unos días la pequeña Mirka subió el video en donde afirma que su mamá fue la que le pago la sesión de fotos. Decidió hablar para defenderse.

Mirka ha sido duramente criticada por sus fotografías, ya que muchas personas consideran que ese tipo de vestimenta es para alguien con mayor de edad, también ha sido víctima de ciber acoso y la califican de “provocadora”.

