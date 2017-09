Denuncian en México la venta de órganos a través de un grupo en Facebook

México, 278 sept.

Un artículo publicado en la sección El Botiquín, del periódico El Universal de México, encendió las alarmas al denunciar la venta de órganos a través de un grupo en Facebook.

El grupo en cuestión, llamado “Compra y Venta de Órganos GDL”, es público -esto significa que cualquiera puede ver el grupo, los miembros y sus publicaciones- y, hasta la fecha, sigue activo y tiene 335 miembros.

El Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) de México tiene un registro de 13.560 personas que se encuentran en la lista de espera para recibir un riñón. De acuerdo a El Universal, es por esa razón que la demanda de este órgano lo hace susceptible a ser cotizado en el mercado negro y ser ofertado en sitios de compra y venta en Internet.

“Hola, tengo 26 años, soy una persona que goza de buena salud. Por motivos económicos estoy vendiendo mi riñón, gracias”, dice uno de los mensajes que se pueden observar en ese grupo de Facebook. En los comentarios alguien le pregunta por el precio: “¿$$?”

Por su parte, el administrador del grupo, afirma que el mismo es “sólo para residentes de Guadalajara, Jalisco, México”. Esta aclaración realizada el 14 de noviembre de 2016 responde a la cantidad de mensajes que llegaban de otros países. Había gente de Chile, Argentina y El Salvador.

El Universal afirma que también en Mercado Libre se pudieron ver ofertas de este tipo. “Vendo riñón Rh O negativo”, dice el título en ese sitio, y pide a cambio 500.000 dólares.

Su descripción indica: “Por necesidad económica pongo a la venta uno de mis riñones, soy hombre de 23 años, alimentación saludable, IMC de 20 kg/m2, no fumo, no tomo bebidas alcohólicas, ni consumo ni he consumido ningún tipo de drogas. Sólo gente interesada puede dejar una consulta o pregunta y nos ponemos en contacto. Sólo gente seria”.

Un posible comprador pregunta:

—¿Podría marcarle a algún número?

—Es que depende del precio que usted valore porque muchas personas me han marcado pero me ofrecen muy poco y la verdad primero me gustaría saber su oferta para pasarle mis datos.

—Ofrezco USD 450.000. Pero me gustaría saber cómo sería la forma de entrega, si es que llegamos a un acuerdo.

—¿Dónde te ubicas?

—Estoy en México.

Los vendedores afirman estar en buenas condiciones de salud. Sin embargo, esto no es garantía de que exista compatibilidad con los compradores.

El mismo periódico recuerda que el artículo 327 de la Ley General de Salud en México señala que “está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células”. También apunta que éstos “se donarán por sólo altruismo, sin ánimo de lucro”. Las sanciones en ese país van desde seis a los 17 años de cárcel.

La ley General de Salud en México estipula que los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de orden terapéutico.

Agencias/infobae.