“Miss Iron Bum”: la joven fisicoculturista que transformó su cuerpo motivada por el bullyng

En 2013 comenzó a introducirse en el mundo del fisicoculturismo, hasta ese momento mantenía una complexión delgada, sin embargo, para el 2016 su cuerpo ya había cambiado notablemente.

“Empecé a ir al gimnasio, y no sabía qué hacer, no contaba ningún entrenador. Comencé haciendo sentadillas todos los días, no tenía ni idea de cómo construir una rutina de ejercicios correctamente”, reveló Nabieva.

Hoy, la joven radicada en Ucrania, levanta hasta 300 kilos con sus piernas y es una celebridad en Instagram, en donde tiene casi 1,4 millones de seguidores. También tiene una cuenta en Youtube a la que publica distintas rutinas que aprendió después de leer varias revistassobre el tema.

Los principales ejercicios que realiza “Miss Iron Bum” son sentadillas, prensa y extensión de piernas. También le dedica un tiempo fijo a sus isquiotibiales, gracias a ello, en el ambiente la denominaron como la mujer con “mejores piernas del mundo”.

A pesar de haber competido en la categoría de Bikini Fitness, Bakhar Nabieva reconoció que por el momento no tiene ningún interés en volver a subirse a un escenario: “Tienes que hacer una dieta muy restringida, sin carbohidratos, el entrenamiento no cede cuando no tienes energía. No quiero exponerme a tal tortura, quizás en el futuro”.