Modelo avienta a la alberca auto lujoso de su novio

EE.UU, 20 Oct.

Un banquero terminó con su novia modelo, y ella tuvo la última venganza conduciendo su precioso Mercedes a la picina del patio trasero.

La modelo rusa Kristina Kuchma estaba furiosa con Guy Gentile por romper con ella durante una cena cerca de su hogar en Bahamas, en lugar de financiar su empresa comercial.

Kuchma, de 24 años, envió un mensaje de texto a Gentile el sábado por la noche después de la sucia acción. “¡Me dijiste que me ayudarías a comenzar un negocio! ¡Estas fueron tus palabras! ¿Ahora quieres ser inversionista? Bien inversionista, tengo una sorpresa para ti en un patio trasero, primero comienza con esa idea de inversión “.

Gentile, que fue arrestado por un presunto plan de bombardeo de Wall Street en 2007, pero se convirtió en un informante del FBI para vencer los cargos, regresó a su casa a la mañana siguiente para encontrar su híbrido Mercedes S400 en una tumba de agua y cloro.

“Mi corazón se detuvo al pensar que ella podría estar dentro del coche. No me importó el automóvil en ese momento “, dijo. “Pero después de darme cuenta de que ella no estaba en dentro, empecé a enojarme porque ella haría algo así después de todo lo que he hecho por ella.

“La dejé. Ella tiró mi auto “.

Gentile, que dirige una agencia de corretaje en Bahamas, dijo que su cena juntos se suponía que sería casual, hasta que ella le arrojó una bomba. “Ella me mira y dice, tengo algo que decirte”, dijo. “Estoy embarazada.”

Gentile aceptó apoyar al niño, hasta que cambió abruptamente su melodía. “No estoy embarazada de un niño, estoy embarazada de una idea”, le dijo a Gentile.

Kuchma quería comenzar un negocio de marketing y esperaba que él ayudara a financiarlo con un obsequio de $ 50,000, dijo.

Gentile ya le había comprado un bolso de Gucci, un nuevo iPhone y nuevos auriculares Beats como un regalo de cumpleaños, pero esta solicitud “desdibujó las líneas” entre el negocio y el romance, dijo.

Decidió entonces terminar su relación de un año y medio.

“Dije: ‘¿Sabes qué? Tienes al tipo equivocado. Si quieres un tipo que te va a dar dinero por nada, tienes al tipo equivocado ‘”, dijo.

Kuchma le lanzó té verde caliente en la cara. “Realmente fue una falta de respeto hacer eso en un restaurante”, dijo.

Luego irrumpió, tomando las llaves de su vehículo de $ 55,000 para poder vengarse.

Los policías confirmaron a The Post que se hizo un informe policial. Gentile dijo a la policía que Kuchma era la única otra persona con acceso al automóvil. Le tomó más de cuatro horas sacar el auto de la piscina, dijo Gentile. “Realmente amaba a esta chica y se habría casado con ella”, dijo, “¡pero ella fue demasiado lejos!”

