Por no usar brassier no la dejaron entrar al colegio

California, 25 Agosto

No es la primera vez que las estrictas normas de un colegio imponen, además, códigos de vestimenta. Y que estos chocan con la moda o los deseos de sus alumnos. Ocurren en las instituciones académicas más tradicionales y en las que son, en apariencia, más informales. Y eso es lo que sucedió en una escuela de California.

Es que en Beaumont High School ocurrió una situación que conmovió a toda la comunidad educativa. Remy Altuna se encontró con que no podía ir vestida como ella quería. Que debía respetar ciertos estándares para no “distraer” a sus profesores. Así se lo dijo Melissa Weber, una de las asistentes de la directora, al menos.

“La BHS está tan fuera de línea. Ahora quieren un código de vestimenta en el cual debes llevar sujetador. Mi ropa interior no está en discusión”, fue su respuesta. Y continuó: “La señora Weber me dijo que me pusiera el abrigo. Le pregunté si era porque estaba vestida de forma inapropiada. Ella me respondió que (mi remera) era muy baja y me preguntó si además no estaba llevando sujetador. Le dije que no y le pregunté qué tenía que ver eso. ‘No quiero que la gente te vea y asuma cosas malas sobre ti. Estoy tratando de protegerte’, me dijo”.

El posteo de Remy generó un gran revuelo en toda la institución y recibió cientos de respuestas. Pero ella continuó: “Si Weber está preocupada sobre lo que hablan los demás sobre mi apariencia, debería concentrarse en debatir con aquellos estudiantes con comportamiento inapropiado”.

Entre quienes la cuestionaron, figura un hombre identificado como Jason Battelle, quien le respondió: “Cuando tengas 18 podrás vestirte como quieras”. Sin embargo, recibió lapidarias réplicas: “Esto es Estados Unidos… ella puede vestirse como quiera. Punto”, la defendió Diane Gordon.

agencias/infobae.