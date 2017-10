Pussycat Doll era una “red de prostitución”, denuncia ex integrante

EE.UU, 16 octubre

La ex integrante del grupo pop femenino Pussycat Dolls, Kaya Jones, afirmó, a través de su cuenta en Twitter, que dentro de la alineación californiana había prostitución, drogas y abusos.

Jones, quien formó parte de la banda entre 2003 y 2005, aseguró que los ejecutivos a cargo del proyecto tomaban ventaja de sus integrantes y que “todas eran abusadas”, siendo presionadas para “dormir con quien ellos dijeran”.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $

— KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017