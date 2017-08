Viudo de Juan Gabriel estrena amante

México, 31 de agosto



Isaac Efraín Martínez es el nombre del varón con el que Juan Gabriel compartió amatoriamente el último año de su vida. En cuanto el laureado compositor y cantante conoció a Efraín, a mediados del 2014, lo invitó a que vivieran juntos, pero tal hecho no ocurrió sino hasta el año siguiente. Y a partir de que JuanGa y su joven efebo, ¡de 25 años!, moraron bajo el mismo techo fueron inseparables.

De hecho Isaac Efraín estaba con Alberto Aguilera Valadez (nombre verdadero del artista) el día que este falleció. “Alberto murió en mis brazos”, publicó Isaac en Facebook el día que El Divo de Juárezperdió la vida. Ha transcurrido un año de eso. Han pasado 365 días del lamentable suceso.

El primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel desde luego no pasó desapercibido para, por así decirlo, su viudo. Sí, Isaac Efraín Martínez viajó de Sonora (de donde es) a Ciudad Juárez para estar presente en el homenaje in memoriam que allá se le rindió al intérprete. Agazapado entre la multitud y escondido entre la muchedumbre el sonorense asistió a la ceremonia. Ningún medio de comunicación se percató de su presencia. Isaac Efraín publicó en su red social (que es privada), que se hallaba en Ciudad Juárez, que era “hora del homenaje” y que tras acabarse el homenaje, al que llamó “pesadilla”, se iba a “descansar”. Actualmente el sonorense se dedica a atender el negocio, de llantas y lavado de autos, que en vida Juan Gabriel le financió para que sus padres no tuvieran apuros económicos.

¡Ah! Olvidaba informar que al aniversario luctuoso de Juan Gabriel, su viudo Isaac Efraín Martínez, acudió acompañado por quien la gente rumora es su nuevo amante.

ALEX KAFFIE /El Heraldo de México