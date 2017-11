Acusan a Pablo Montero de acoso sexual

México, 30 Nov

Rubí Mendivil, ex académica, está acusando a Pablo Montero de acoso sexual.

La mujer asegura que Montero se aprovecha de las mujeres que aspiran ser cantantes para abusar de ellas tal y como le pasó al abandonar el reality ‘La Academia’.

“Cuando yo salí de La Academia me vine a vivir acá a la Ciudad de México y comencé a trabajar en un restaurante, mismo donde Pablo Montero me vio y me mandó a su chofer para invitarme a una cita de trabajo, era para hacer votos en su show y le di mi número, porque yo tenía la esperanza de trabajar. Entonces el chofer me invitó a una reunión de trabajo en un restaurante donde estuvo Pablo y al llegar no fue así”, explicó Rubí al periódico Basta!

Posteriormente aseguró que Pablo le pidió que se sentara al lado del chofer, “y hablaba como con la boca cerrada, como si se estuviera escondiendo y de repente empezó a hablar de otras cosas y me empezó a tocar la pierna y con su pie empezaba a acariciarme, obvio me sentía incómoda, tenía 20 años y no sabía cómo actuar”.

Acusó al famoso de abusar de chicas de provincia ya que cuando notó que ella no residía en la CDMX se propasó e intentó besarla a la fuerza.

“Utiliza su fama para aprovecharse. A mí lo que me enoja es que se haya burlado de mis sueños, ¿por qué me dijo que me citaba para que yo trabajara con él cuando buscaba otra cosa? Seguro él pensó que como era una niña, caería en su estrategia. Qué triste es buscar placer y no talento”, concluye.

Agencias/SDPNoticias