Alejandra Avalos confirma la existencia del “catálogo sexual” en Televisa

México, 14 Nov.

Alejandra Ávalos confirma que en Televisa sí existe o existió el famoso catálogo de talentos que dentro de la empresa se prostituyen. Fue hace 25 años que Ávalos vivió una situación en dónde recibió una oferta.

“Una vez una chica me habló para un catálogo, o sea me habló una de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si yo quería participar y muy amablemente le dije que yo no me ofrecía a participar en esos estándares sexuales o de favores y le dije que no me interesaba participar. Ella me habló de cifras importantes como para que uno accediera y me dijo que había hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba a un ejecutivo o cliente de Televisa”.

Ávalos al ser cuestionada si revelaría el nombre de esa mujer que la invitó a prostituirse utilizando el nombre de una de las empresas más exitosas de la televisión en el habla hispana comentó lo siguiente.

“No, no creo decirlo porque yo creo que esa persona está muy viejita para empezar, porque eso fue como hace unos 30 años y no me atrevería a decir esas cosas, porque hay muchas compañeras involucradas que también son amigas mías, que finalmente respeto sus decisiones y probablemente en su momento muchas de ellas tuvieron la necesidad de hacerlo”.

Asegura que esta situación la ha llevado a reafirmar que el rumor de que existe un famoso catalogo de Televisa, es una realidad.

“De eso sí estoy segura porque me hablaron, o sea eso sí fue verídico, no lo estoy inventando y no fue por oídos de otros, o sea está persona tenía mi teléfono y la necesidad de hacerlo”.

Agencias/Diario Basta.