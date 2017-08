Aleks Syntek se arrepiente de sus declaraciones

México, 31 Agosto

El cantante mexicano Aleks Syntek aclaró su forma de expresarse, luego de las declaraciones hechas en una entrevista con Adela Micha, respecto al reggaetón.

Syntek dijo en una charla con Adela Micha, que ese género musical “viene de los simios”

Ante las críticas surgidas, el artista de 47 años utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y en un primer mensaje aseguró que:

Con tal de vender una nota escandalosa algunos medios son capaces de crear fragmentación, odio y violencia”.

¿Música que viene de los simios? Definitivamente ese no fue mi mensaje pic.twitter.com/uy36WThuqG

— Aleks Syntek (@syntekoficial) 29 de agosto de 2017

Esta mañana, el cantautor publicó una imagen en que se puede leer el texto:

Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche, o se dedique al reguetón. En lo particular no es un género que me atraiga, pero reitero mi compromiso con la diversidad musical y el respeto al gusto de cada quién”.

Agencias/Excélsior.