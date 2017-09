Beyonce canta en español en apoyo a damnificados latinos

Madrid, 29 Sep;

El País.-

Beyoncé ha vuelto a demostrar su compromiso social al grabar una versión de Mi Gente, de J Balvin y Willy William, uno de los temas que más suenan esta temporada. Todos los beneficios que genere irán para los damnificados por los huracanes, tal y como ha anunciado la cantante en su cuenta de Instagram, que siguen 107 millones de personas. La artista canta este reguetón tanto en español como en inglés y en francés e introduce guiños a Houston, Texas —su tierra natal—, Puerto Rico y México, todos asolados por el paso de los huracanes Harvey, Irma y María.

En la red social, Beyoncé explica que va a donar todas las ganancias de esta nueva colaboración a “organizaciones de caridad para paliar los efectos del huracán en Puerto Rico, México y otras islas del Caribe afectadas”. Además, en su web ha incluido una lista de organizaciones, como Unicef, con las que se puede colaborar para ayudar a las poblaciones afectadas por los ciclones.

El vídeo con el que lo anuncia Beyoncé en Instagram lleva casi tres millones y medio de reproducciones en seis horas. Por su parte, el videoclip, colgado por J Balvin, suma 1.270.960 visualizaciones y casi 10.000 comentarios en cinco horas. La versión original tiene más de 892 millones de reproducciones en tres meses que lleva en YouTube y 357 millones de escuchas en Spotify. En el nuevo videoclip aparecen vídeos amateur de bailarines de todo el mundo que imitan la coreografía de J Balvin en gimnasios, plazas, salones, cocinas y coches. También aparecen Cristiano Ronaldo, Martin Garrix y Diplo.

La canción dice en castellano “La fiesta la llevo en mis genes / Yo soy la reina de los nenes”. No es la primera vez que Beyoncé canta en español. La diva lo hizo con Irreplaceable en mitad del Rockefeller plaza de Nueva York y en acústico. Empezó cantándola en inglés y en mitad de la actuación comunicó a los fans que iba a hacer un pequeño cambio en honor al público latino. Fueron unos escasos 40 segundos. El tema lo grabó en español en 2007 y lo entona cuando canta en España o América Latina. Lo mismo hizo con su éxito If I Were I Boy, la canción cuya letra tradujo al completo al español.

Mi gente ha sido número uno en España, cinco en Reino Unido y 19 en Estados Unidos y ha liderado la lista global de Spotify durante un mes. Beyoncé sigue la estela de Justin Bieber, que hizo una versión de Despacito, el fenómeno global de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Otra diva, esta vez de la televisión, también ha aportado su granito de arena para ayudar a estos damnificados. Se trata de Kim Kardashian, que ha aprovechado su aparición en la portada de la revista Vogue de la edición de México para animar a su fans a colaborar en las donaciones para ayudar a las víctimas de los terremotos que han asolado la capital del país azteca.

“Me siento muy honrada de aparecer en la portada de la edición de octubre de @VogueMexico… Este hermoso país ha sido devastado por los recientes terremotos y necesita nuestro apoyo… Si quieres ayudar, haz una donación al Proyecto Paz que llegará directamente a las víctimas”, ha escrito la estrella de la telerrealidad en varios tuits a sus casi 66 millones de seguidores.