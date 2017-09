Criss Angel le advierte a Rommel Pacheco que Belinda es interesada

EE.UU, 13 septiembre

El ilusionista dejó claro que la cantante solo busca un hombre adinerado.

Tras revelarse que el clavadista Rommel Pacheco está enamorado de Belinda, su expareja de la cantante Criss Angel no dudo en advertir al mexicano acerca de lo que la cantante busca en las relaciones, pues la llamó ‘maestra del engaño’.

Obviamente su comentario no fue bien visto y lo criticaron por expresarse así de Belinda.

“Espero que tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras”, señaló Criss en Twitter.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) 13 de septiembre de 2017