Desaparecen hijas de Karla Luna; acusan a su ex de ‘robárselas’

Américo Garza, ex esposo de la fallecida comediante Karla Luna es señalado de sustraer a las menores Nina Victoria Garza Luna y Sara Valentina Garza Luna, a la fuerza y en contra de su voluntad de la casa de sus abuelos maternos, en Monterey, Nuevo León.

Este jueves, a través de la cuenta oficial de Twitter de la ex lavandera morena, Stephanie Luna, hija mayor de la misma, señaló:

“Amigos solicito su ayuda, Américo Israel Garza Enríquez se llevo a mis hermanitas el día de hoy por la fuerza y en contra de su voluntad, tengo temor de que se las lleve fuera del país y que no las vuelva a ver”.

A su vez, la joven informó que presentó la denuncia formal ante las autoridades para activar la Alerta Amber.

“Ya presenté la denuncia en la Procuraduría de Nuevo León pero se están tardando en activar la ‘ALERTA AMBER’ para localizar a mis hermanitas Sara Valentina Garza Luna y Nina Victoria Garza Luna”.

Stephanie también señaló que Garza amenazó a su familia, por lo que ahora teme por su seguridad.

“Tengo temor de que le pase algo a mi familia porque nos amenazó y como todos saben Américo es una persona muy violenta”, finalizó en la publicación.

Nina Victoria y Sara Valentina fueron procreadas por Luna y Garza mientras estuvieron casados.

A principios de este año, Karla Luna declaró en una entrevista su última voluntad y lo que desearía para sus cuatro hijos en caso de que ella falleciera.

“Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Esa sería mi última voluntad”.



