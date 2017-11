Diputada del PAN desata polémica con fotografía

México, 7 Nov.

La Diputada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por parte del Partido Acción Nacional, Lourdes Valdez Cuevas está metida en medio de una polémica que ella misma desató, pues en sus redes sociales institucionales compartió una fotografía subida de tono.

Todo ocurrió la tarde del pasado miércoles 1 de noviembre, cuando en algún momento de la mañana la Diputada compartió una fotografía bañándose en su departamento a la que agregó la frase: “Acá bañándome #PorSiEstabanConElPendiente #HayQueIrATrabajar. Buenos días!”.

De inmediato las redes sociales comenzaron a reaccionar, y mientras los masculinos le pedían que mostrara un poco más de piel, las féminas un tanto molestas aseguraban que era una fotografía de mal gusto y totalmente inadecuada debido al cargo que ejerce.

Ante la polémica suscitada, Valdez Cuevas se limitó a responder: “Les voy a contar mi pato aventura …no me había bañando xq resulta que algunos de mis vecinos no dieron el mantenimiento y la luz no la cortaron…#SoyMortal tons…juntamos “la vaquita” y se pago….feliz de bañarme”, aunque extrañamente en la fotografía aparece perfectamente maquillada.

Agencias/TKM.