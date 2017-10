¡Ex académico rompe el silencio! Acusa a conductor de acoso sexual

México, 6 Oct.

El cantante Lalo Desezarte hace pública demanda contra productor de teatro y periodista de espectáculos, por haberle hecho daño, además, confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida.

El cantante Lalo Desezarte, originario de Xalapa, Veracruz, y quien participó en 2011 en el reality show La Academia, hace público que fue objeto de un fraude por parte del periodista Paco Lalas.

Supuestamente, en el año 2012 Lalas le pidió una fuerte cantidad de dinero a cambio de apoyarlo como cantante y ayudarlo a consolidarse en México, sin embargo, no le cumplió. Lalo lo tiene demandado, y de ganar la demanda, Lalas podría ir a la cárcel.

Además, el periodista también le pediría que tuviera que ver con él sentimentalmente.

En entrevista con “De primera mano”, Desezarte cuenta la experiencia desagradable que le tocó vivir con Lalas, quien también es productor teatral.

“Él se me acercó, me prometió apoyarme y casi, casi me dijo que yo sería el próximo Espinoza Paz. Mi familia y yo confiamos en su palabra. ¡Nos llevó al baile! ¡Se robó nuestro dinero!”.

Lalo cita que con esfuerzo de él y de su familia lograron reunir y entregar a Paco Lalas más de un millón de pesos.

Desezarte, quien también es compositor y ha radicado en el puerto de Mazatlán, hace público que Lalas es un abusivo de primera.

“Cuando fuimos a los juzgados nos enteramos que tiene otras demandas, por ejemplo, una por parte de otro cantante exacadémico. Él lo tiene demandado por abuso sexual.”

“En mi caso no, yo le dejé claro que no era gay. Llegué al psiquiatra porque estuve a punto de quitarme la vida, y no lo hice. El abogado me dijo que podía meter eso en la demanda, y no quise.”

“Paco es una persona cochina, ojalá se le quite y deje de estar fregando gente.”

Lalas, por su parte, en entrevista también con “De primera mano”, acepta que hay una demanda de por medio.

“Yo trabajé con Lalo. Tengo pruebas de que lo que se propuso se hizo con él. El público no fue condescendiente. Algo pasó…Yo en un proyecto soy apasionadisimo. Tengo las pruebas de que se trabajó todo.”

