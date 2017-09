Ex estrella de Disney rechaza hablar de su sexualidad

EE.UU, 20 septiembre

Demi Lovato vuelve a dar de qué hablar, y no precisamente por la persona que podría estar a su lado, sino por qué hace unas semanas fue vista de la mano de la DJ Lauren Abediji en Disneyland, en Los Ángeles.

Si bien esto podría ser una gran amistad, algunos medios han comenzado especular respecto a la sexualidad de Demi.

‘Durante un concierto privado para Spotify, la intérprete fue abordada sobre este tema y contundentemente respondió “No voy a comentar al respecto. Gracias”.

Su negativa al hablar sobre su estatus sentimental, dice que por qué no es relevante para su carrera. “Siento que es irrelevante para la música que hago. Me pronuncio por las cosas que creo, las que me apasionan, pero me gusta mantener mi vida personal lo más privada posible…” y puntualizó: