Jolette acusa de fraude a los hermanos Galindo

México, 8 Septiembre

A unos días del estreno de la famosa temporada “Bailando por un sueño” dio a conocer los primeros expulsados del dicho programa, nadie se esperaba que estos participantes salieran tan rápido del programa.

Jolette fue la primera eliminada del famoso reality de baile lo cual genero el enojo de la ex académica así explico Basta! ahora la conductora de televisión acuso al programa de fraude y a la producción de los Galindo de solo utilizar su imagen para vender mostrando ante las cámaras una actitud de diva.

“LO QUE QUERRÁN CON MI NOMBRE ERA SALIR EN TODOS LOS PERIÓDICOS, COSA QUE SUCEDIÓ, NUNCA ENTENDÍ Y ASIMILÉ LO QUE ESTABA PASANDO, NI LAS TRAMPAS, NI QUE ME ESTUVIERAN UTILIZANDO PARA GENERAR TODO ESTO; PARA GENERAR RATING. POR MÍ NOMBRE SALIERON EN TODOS LOS PERIÓDICOS, POR MI NOMBRE NADA MÁS”, ASEGURÓ JOLETTE MIENTRAS SALÍA FURIOSA DE TELEVISA SAN ÁNGEL.

La tapatía de nuevo defraudo al jurado recibiendo las peores calificaciones, por lo cual tomaron la decisión de que la polémica chica abandonara la competencia. tras esto la cantante arremetió contra la producción de hacer trampa para que a ella le fuera de la peor manera y salir del programa.

“Me cambiaron los zapatos a última hora, se le salieron las plumas al vestido, que son las que me hicieron tropezar, sé que los jueces son bailarines, pero no se vale, la verdad. Ahora me voy a dedicar a ser feliz, ser conductora y periodista”.

Así como lo hizo en Tv Azteca cuando salió de la academia Jolette pensó ni tantito para acusar a la televisora de utilizar su imagen.

La conductora grabó su primer y último programa este miércoles y rápidamente salió del reality.

Hace unos días Jolette mostro su inconformidad en una coreografía de baile en la que tenía que “perrear intensamente” cosa que no le pareció a la joven ya que ella es una mujer muy reservada y católica.

Los atuendos de la ojiverde son más tapados mientras que el resto de los concursantes enseñan más piel.

Seguidores de la bella cantante no se hicieron esperar al mostrar su inconformidad por la salida de la cantante.

“No vean él programa ya la sacaron injustamente no se vale la quieren para subir él rating.” “Hay un video en facebook donde ya quieren ponerte como problemática en la promoción del programa “bailando por un sueño”, se sabe que es parte del show para subir el rating pero no caigas en provocaciones, demuestra tu talento y aprovecha esto como un escalón más arriba. Ánimo bello.”

RUBÉN GALINDO ASEGURO QUE JOLETTE SUBIRÍA EL RATING

Jolette tiene la capacidad de llamar la atención en cuanto habla. “No había necesidad de hablar de su pasado, ella es divertida, lista y en cuanto abre la boca siempre dice algo que sorprende”, dijo el productor.

En su presentación formal a los medios de comunicación Jolette pasó por su primera prueba: las burlas a su pasado en el canto. “Les aseguro que baila mejor de lo que canta”, bromeó Javier Poza quien será el conductor de la emisión que se estrena el 10 de septiembre.

Agencias/Debate.