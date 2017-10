Julián Gil es vinculado con el narcotráfico

México, 27 Oct.

Al actor Julián Gil no le termina de llover sobre mojado pues ahora que por fin se pudo esclarecer la situación legal de la custodia de Matías, hijo que tuvo con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, donde se determinó que el actor podía ver a su hijo sin supervisión cada 15 días, durante 4 horas, ahora el actor ha sido vinculado con el narco.

La noticia de los presuntos lazos que Gil sostiene con el narco proceden de un medio argentino que asegura que el actor sostiene una estrecha relación con los cárteles de la droga en Perú. Ante esto la abogada de Marjorie de Sousa ha pedido a las autoridades civiles y penales de México, que se investigue a fondo este tema por la seguridad integral de Matías y Marjorie.

Al respecto el actor ha dicho que todo se trata de una “guerra sucia” en su contra, un complot para afectar su imagen.

“Es de chiste, me vinculan con una red de narcotráfico en Argentina y no solo en Argentina, en todo Sudamérica. Mi gente, es muy fácil sentarse a hacer un blog. Pero es que lo han visto, es una guerra sucia y saben qué, no me voy a dejar porque estas cosas cada día me dan más fuerza”.

