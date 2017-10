Kate del Castillo asegura que Televisa ofrece a sus actrices como prostitutas

México, 25 Oct.

Kate del Castillo de nuevo está en el centro de la polémica por el documental que realizó para Netflix, donde revela como fue que conoció a El Chapo, su trato con la prensa y el gobierno a raíz de los supuestos nexos que tenía ella con el crimen organizado y la forma en la que su vida y la de su familia cambió radicalmente por este hecho.

Entre las declaraciones que se ven en el audiovisual, Kate comentó como fue su paso por Televisa, revelando que la empresa ofrecía al mejor postro a las actrices, siendo ella la primera que revela lo que viven las estrellas detrás de la fama:

“En ese tiempo yo no lo entendía, pero sí me molestaba. En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida. Así de ¡wow! si te invitaban a las comidas de publicidad. Porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero a Televisa, que compra los tiempos de aire en Televisa”

La actriz comentó que cuando le ofrecieron acudir a este tipo de encuentros, ella era novia del actor Ari Telch, por lo que al comentar que sí podía acudir acompañada de él, la respuesta de los representantes fue que tenía que acudir sola, a lo que ella se negó:

“Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ¡no te estamos preguntando! A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté”

“Así como en Colombia, las prepago (prostitutas) famosas. O sea, la televisión era un catálogo, tú escogías en pantalla y había actrices que por un papel hacían cualquier cosa”

Este documental estuvo a cargo del productor Epigmenio Ibarra, quien se ha declarado abiertamente enemigo de la televisora y del actual gobierno mexicano. Por otro lado, Kate asegura que con esto espera cerrar el capítulo que la mantiene fuera de nuestro país.

