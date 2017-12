Kate del Castillo, en pánico por incendios en California

Los Ángeles, 8 DIC;

Basta!

Kate del Castillo sigue en incertidumbre por saber qué sucederá con su casa en Los Ángeles, California, después de los incendios que se generaron el pasado miércoles. En exclusiva para BASTA!, conversamos con su hermana Verónica, quien nos dice cómo se encuentra.

“Kate está en shock, hablé con ella esta mañana y aún no sabe cuándo regresará a su casa, aunque el estado de emergencia sigue por varios días, por ahora se está quedando con su amiga Jessica Maldonado”, reveló vía telefónica.

Verónica, relata cómo han tomado esta situación su padre Eric del Castillo y su madre doña Kate.

“Ellos están muy preocupados, pero están tratando de estar tranquilos”, comentó.

Kate salió de su hogar la tarde del miércoles tomando únicamente sus documentos más importantes y a su perrita Lola, para tomar asilo en la casa de la periodista Jessica Maldonado, quien la entrevistó para el programa Al rojo vivo.

“Nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros, el corazón a todo lo que da, tiene uno que tener papeles listos, un kit de emergencia, cuídense, no crean que a ustedes no les va a pasar, es importante que sigan las instrucciones. Les expliqué a mis papás que no se asusten; me llamaron a las 5 de la mañana, estaba súper dormida, colgué, estuve escuchando los helicópteros toda la noche”, platicó.

Recalcó que su casa podría estar en riesgo. “Me evacuaron porque ya se está incendiando todo alrededor, nadie puede entrar, es muy peligroso, espero que no se incendie mi casa, hay helicópteros que avientan agua”, finalizó.