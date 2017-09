“La Wanders Lover” se muestra abierta a la bisexualidad

México, 11 Septiembre

Cansada del maltrato y las malas intenciones de los hombres, Yered Licona, mejor conocida como ‘La Wanders Lover’, dio tremenda sorpresa al revelar que podría encaminar sus preferencias ¡hacia la bisexualidad!

En entrevista con una publicación, la comediante explicó cómo su tormentosa relación con Radamés de Jesús, afectó sus lazos con otros hombres, quienes también intentaron hacerle daño físicamente.

“Estaba harta de los hombres, porque después de lo de Radamés, los hombres que se me acercaron no fueron buenos y yo tenía muchas desgracias con ellos”, comentó.

Fue entonces cuando comenzó a pensar en la posibilidad de salir con mujeres para sentirse comprendida y valorada y en breve probará esta situación para ver el cómo le beneficia en su vida social.

“Yo decía: ‘mejor me voy con una mujer que me entienda, que sea como yo. Entonces, no sé qué vaya a pasar, igual el día de mañana me ves con un hombre o con una mujer”, finalizó.

Agencias/El Gráfico.