Le ponen el cuerno a Consuelo Duval

México, 29 Nov

Consuelo Duval se encuentra nuevamente soltera, pues su fugaz romance con Jesús, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, terminó debido a que resultó que el empresario tiene una relación desde hace cuatro años y medio con una mujer de nombre Stephanie, y hasta viven juntos en Monterrey.

Una persona de la producción de la obra de teatro Hijas de su madre nos platicó que aunque Consuelo sabía que ese noviazgo se había terminado, no fue así, por lo que decidió alejarse, pues no le interesa un hombre que no es sincero.