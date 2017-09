Lorena Herrera acepta que todas sus películas son pésimas

CDMX, 31 Ago;

SDP Noticias.-

Lorena Herrera protagonizó junto a Margarito la película “Herencia Diabólica”, misma de la que han surgido ‘memes’ en redes sociales por la burla de su participación en la película, lo que la llevó a ser tendencia en Internet hace unos días. La actriz confesó que lejos de molestarse agradece a su público en las redes.

“He hecho 70 películas, a lo largo de esas 70 películas, pues 69 han sido una porquería. Es que me gusta burlarme de mí misma, no, no, dejémoslo en la mitad, ¿sonó un poco más decente?.”¡qué mala película!”, sino que te ríes y eso está padrísimo, o sea fue una época que así se hacía ese tipo de cine, yo no me arrepiento de nada de lo que hice“, admitió la actriz.

También admitió que le encantó que dicha escena haya sido comparada con la exitosa película “Annabelle: La Creación” y además admitió que saber hacer una película de terror es muy difícil.

“Un éxito rotundo, estoy muy emocionada de que fue un éxito esa escena magistral de terror, hoy que estamos viniendo a ver la presentación de una obra de terror (“El Fantasma en el Espejo”), pues sí era una gran producción ¿verdad?, con Margarito”, dice con humor.