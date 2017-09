Luis Fonsi desprecia a Los Recoditos

México, 18 Sept

Pese a que la banda Los Recoditos fue la primera agrupación en adaptar el tema ‘Despacito’ en versión banda y la promocionó en todos sus bailes con gran éxito, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi los ignoró y decidió grabar su éxito mundial con otra agrupación sinaloense.

Los integrantes de la banda Los Recoditos aseguran no guardarle rencor al puertorriqueño por haber escogido a Max Peraza y La Bandononona Clave Nueva para hacer el dueto con ellos.

“Sinceramente no sé qué pasó, no sé si en la oficina hubo contacto o no con él (Fonsi), tal vez se nos durmió el gallo, pero sí es una lástima que no hayamos grabado la canción con él; pero las cosas pasan por algo y no hay rencor, es más, le propongo públicamente a Luis Fonsi grabar un tema buenísimo que tenemos que creo puede tener el mismo éxito de Despacito”, señaló entre risas Luis Ángel Franco, vocalista de la agrupación.

“La verdad no creemos que la canción fuera a tener tanto éxito, pero sí nos dormimos”, reconoció Samuel Sarmiento, segunda voz del grupo.

Recoditos presentó en la Ciudad de México su nuevo álbum Los gustos que me doy, del cual promocionan su primer sencillo No le hago falta, que se encuentra en primer lugar en las listas de popularidad.

Agencias/TabascoHoy