Marjorie De Sousa rompe el silencio

México, 11 Oct.

Luego de un atropellado litigio con Julián Gil, la actriz Marjorie de Sousa rompió el largo silencio que había mantenido en torno a la batalla legal que sostiene con el padre de su hijo, y calificó de “mentiras” todas las versiones que el histrión argentino ha difundido sobre ella y el proceso que lleva a cabo.

“No puede ser posible que se pueda publicar cualquier cantidad de mentiras, que se lleve tan lejos, ¿por qué no hablé?”, señaló molesta la venezolana a varios medios de comunicación, tras llevar a su hijo Matías a la visita correspondiente con su padre, en el Centro de Convivencia de los Juzgados de lo Familiar que están en la Ciudad de México.

“Me he mantenido callada, me he mantenido al margen por respeto a mi familia, por respeto a mi bebé, que ahorita está chiquito y no lo entenderá, pero uno tiene que tomar conciencia de lo que dice”.

Además dejó claro que Julián Gil no la mantiene. De acuerdo con la cadena Univisión, su abogada, Alma Pellón, agregó que hay dos averiguaciones: una por el pago de la pensión de Matías y otra por violencia familiar sicológica.

“Es una estupidez todo esto, no tiene sentido tanto lío, tanto escándalo”, declaró la actriz, quien aseguró que si dependiera de ella, ya hubiera arreglado las cosas con Gil fuera de los tribunales.



Agencias/El Gráfico.