Niurka se levanta la blusa para mostrar que todo es “natural”

Costa Rica, 4 Dic

La artista cubana Niurka Marcos está de visita en Costa Rica y en una entrevista con Víctor Carvajal le mostró los senos al aire, sin ropa interior.

Así lo evidenció el programa radiofónico La Roncha CR, que publicó en su perfil en Facebook donde se ve el momento exacto en el que la mediática artista deja con la boca abierta a Carvajal.

Todo ocurrió el viernes en horas de la tarde, cuando el presentador de “De Boca en Boca” le estaba realizando la entrevista en el hotel Sheraton.

El copetudo le preguntó a Niurka sobre sus cirugías y “arreglitos” y para que no le quedara duda alguna, le mostró los senos.

“Tengo 50 años y he sido transparente con la audiencia y con la prensa siempre. No tengo ninguna cirugía en mi rostro… ¡Lo pueden ver! Nada aplicado ¿Cómo me mantengo? Con plasma y radiofrecuencia y mis tratamientos de spa. Mis únicas cirugías han sido…”, expresó la actriz antes de levantarse la blusa.