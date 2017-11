Pamela Anderson se manifiesta en contra del “sexo vacío”

EE.UU, 20 Nov.

La actriz Pamela Anderson dice que las personas no deberían tener relaciones co aquellas personas a las que no aman, de lo contrario se convierte en “sexo obsceno, malo, vacío”.

¿Qué hay de ver a alguien en el tren o cruzar la mirada con alguien al otro lado de la habitación? ¿Por qué no fue tan empoderante? No quiero mirar nada en línea. Quiero ver a alguien en un ascensor. Quiero tener este momento eléctrico con alguien y cultivarlo “, dijo Anderson a thetimes.co.uk.

“La revolución sexual nos dio libertad, pero también nos dio este sexo obsceno, malo y vacío. Tengo amigos de esa época que desearían no haber hecho todo eso, y terminaron solos. Se adormecieron.

“Tanto sexo con extraños no es bueno para ti. Nunca deberías tener relaciones sexuales con alguien de quien no estás enamorado “, agregó.

Agencias/La Botana