¡De tal madre..! Hija de Demi Moore derrite las redes

EEUU, 8 Sep;

(ViveUSA)

Rumer Willis se quitó la ropa para disfrutar de unos días de sol y playa en México. La hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis fue captada en Cancún, ataviada en un diminuto bikini gris.

La joven de 29 años exhibió su esbelta figura, mientras se bañaba en las aguas cristalinas. Sin maquillaje y totalmente relajada, jugó entre las olas y caminó por la arena con sus amigas.

La bailarina también presumió sus espectaculares curvas en Instagram. Subió la fotografía de su ‘derriere’ para mostrar las quemaduras solares que sufrió en la piel y colgó un par de imágenes en reveladores bikinis.

El mes pasado, celebró su cumpleaños 29 y rindió homenaje a Demi con una fotografía. Al igual que ella, Rumer es dueña de un cuerpo envidiable. No obstante, la belleza de su madre aún parece insuperable.

De hecho, en 2016, diversos portales de espectáculos cuestionaron si Willis se había sometido a una cirugía estética. Sus pómulos parecen haber sido alargados y sus labios lucen más gruesos. El resultado no le favoreció.

La hija de los actores hizo su debut cinematográfico en 1995 en “Now and Then”. Al año siguiente, apareció con Demi Moore en “Striptease”. Aunque tener padres famosos le abrió las puertas al mundo de la farándula, también vivió un momento de inestabilidad.

Bruce y Demi se divorciaron en el 2000, cuando ella apenas tenía 12 años. Rumer confesó haber sido adicta al alcohol y en más de una ocasión ha dicho que estaba insegura sobre su apariencia.

“Cuando era adolescente siempre estaba incómoda. No me sentía a gusto con mi cuerpo o mi apariencia y la gente era muy desagradable conmigo… Se burlaban de mí, siempre me estaban comparando con mi madre, una de las mujeres más impresionantes que he conocido. Me decían que yo tenía los rasgos masculinos de mi padre”, dijo.

La sombra de su madre la persiguió hasta el terreno sentimental. Hace dos años, confesó que el actor Ashton Kutcher era su amor platónico y tuvo que quitar el póster de su pared cuando se enteró que salía con su madre. “La perspectiva cambió después, fue un gran padrastro”.